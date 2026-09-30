Uludağ Enerji, genç yetenekleri iş dünyasına hazırlıyor

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Enerji’nin 2024 yılında hayata geçirdiği Geleceğin Enerjisi Genç Yetenek Programı, üniversite öğrencilerine eğitim fırsatı sunuyor. 2025-2026 döneminde programa katılan 28 öğrencinin 24’ünü son sınıf öğrencileri oluştururken, bu öğrencilerden 6’sı programın ardından Uludağ Enerji’de işe başladı. Son sınıf öğrencileri bazında yüzde 25’lik istihdam oranına ulaşan program, 2026-2027 döneminde ise 38 genç yetenekle devam ediyor.

Uludağ Enerji Grup İnsan Kaynakları Direktörü Balcan Demiröz, genç yetenek programının üniversite öğrencilerinin kendi yetkinliklerini keşfetmelerine de alan açtığını belirtti. Balcan Demiröz, “Gençlerin kariyer yolculuklarının henüz üniversite yıllarında başlamasını önemsiyoruz. Bu nedenle Genç Yetenek Programımızı; gençlerin kendilerini tanımalarına, farklı çalışma alanlarını görmelerine ve geleceklerine dair daha bilinçli kararlar almalarına katkı sağlayan bir gelişim süreci olarak ele alıyoruz. Geçtiğimiz dönemde programda yer alan son sınıf öğrencilerimizin yüzde 25’inin Uludağ Enerji bünyesinde kariyerine devam etmesi de bu yaklaşımımızın somut karşılıklarından biri oldu. Önümüzdeki dönemde de gençlerin enerjisinden ve farklı bakış açılarından beslenmeye devam edeceğiz.” dedi.

İş hayatını deneyimleyerek öğreniyorlar

Program kapsamında gençler, farklı departmanlarda ekiplerle birlikte çalışarak iş süreçlerini yakından tanıyor. Üniversitede edindikleri bilgileri gerçek iş ortamında uygulama fırsatı buluyor. UEDOST Buddy Uygulaması, proje çalışmaları ve kahve sohbetleriyle desteklenen program, gençlerin iletişim, takım çalışması, problem çözme ve iş birliği gibi yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Öğrenciler, şirket içindeki farklı ekipleri tanırken sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek enerji sektöründeki kariyer seçeneklerini de yakından öğreniyor.

Program yeni dönemde 38 öğrenciyle devam ediyor

Uludağ Enerji’nin Geleceğin Enerjisi Genç Yetenek Programı, 2024-2025 döneminde 28 öğrenciyle başladı. Bu dönemde programda yer alan 7 genç, mezuniyetin ardından Uludağ Enerji’de işe başladı. 2025-2026 döneminde de 28 öğrencinin katıldığı programda, 24 son sınıf öğrencisinden 6’sı iş hayatına Uludağ Enerji’de devam etti. 2026-2027 döneminde katılımcı sayısının 38’e yükselmesiyle programın ulaştığı toplam öğrenci sayısı 94 oldu.