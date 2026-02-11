Uludağ Enerji Grubu’na International Finance Awards’tan iki ödül

ANKARA(EKONOMİ)-Uludağ Enerji Grubu’ndan yapılan açıklamada, kurumsal yönetim yaklaşımı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılığı doğrultusunda uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda grubun “Enerji Alanında En İyi Kurumsal Yönetim” Ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Ayrıca, Uludağ Enerji Grubu CFO’su Duygu Tokgöz ise finansal disiplin, stratejik liderlik ve sürdürülebilir büyümeye sunduğu katkılarla “Enerji Alanında En İyi Kadın CFO” Ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, bu yıl Dubai’de gerçekleştirilen International Finance Awards’ın 2025 yılı ödül töreninde finans, enerji, bankacılık, sigorta ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde küresel ölçekte başarılı kurum ve yöneticilerin ödüllendirildiği bildirildi. 2013 yılından bu yana International Finance Dergisi tarafından düzenlenen International Finance Awards, kurum ve liderleri stratejik vizyon, sürdürülebilirlik, finansal performans ve yönetişim standartları çerçevesinde değerlendiriyor.

Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem, bu ödülle birlikte şirketin başarısının uluslararası platformda bir kez daha tescillendiğini belirtirken, “International Finance Awards gibi saygın bir platformda kurumsal yönetim alanında ödüllendirilmek, şirketimizin sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik odağındaki yönetim anlayışının uluslararası düzeyde takdir edilmesi anlamına geliyor” dedi. Bu ödülün şirketin uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının ve uluslararası standartlarda şekillenen yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirten Öktem, başarıda emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Uludağ Enerji Grubu CFO’su Duygu Tokgöz ise ödülün şirketin karar alma süreçleri ve ekiplerin ortak emeğinin bir yansıması olduğunu söyledi. Tokgöz, “Uluslararası bir platformda bu şekilde takdir edilmekten büyük onur duyuyorum. Kadın olarak enerji alanında böylesine önemli bir ödüle layık görülmenin hem tüm kadınlarımıza hem de sektörde emek veren herkese ilham kaynağı olmasını diliyorum. Bu başarıyı tüm çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük gurur duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

Ödüller, Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem ve CFO Duygu Tokgöz tarafından teslim alındı.