Uludağ Enerji Grubu’na Uluslararası Finansman ödülü

EKONOMİ (BURSA) - Uluslararası finans dünyasının saygın ödül programları arasında yer alan EMEA Finance Achievement Awards tarafından verilen ödül, Uludağ Enerji Grubu’nun uzun vadeli finansman stratejisi ve kurumsal yapısının uluslararası düzeyde takdir gördüğünü ortaya koydu. Toplam 17,2 milyar TL büyüklüğündeki işlem; şirketin yatırım planlarını destekleyen yeni kredi kaynaklarının yanı sıra mevcut finansman yapısının yeniden düzenlenmesini kapsıyor. Ölçeği ve yapısı itibarıyla bölgenin öne çıkan yerel para birimi kredi işlemleri arasında gösterilen finansman paketi, Orta ve Doğu Avrupa’nın en başarılı işlemleri arasında değerlendirildi.

“Bugünün değil, geleceğin enerji altyapısını oluşturuyoruz”

Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “Uludağ Enerji Grubu olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin enerji altyapısına da yatırım yapıyoruz. Bu ödül, şirketimizin uzun vadeli vizyonunun ve güçlü kurumsal yapısının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Finansal disiplinimizin küresel ölçekte takdir edildi”

Uludağ Enerji Grubu CFO’su Duygu Tokgöz ise, “17,2 Milyar TL tutarındaki finansman paketimizin uluslararası bir ödülle taçlandırılması, finansman stratejimizin ve finansal disiplinimizin küresel ölçekte takdir edildiğinin önemli bir göstergesidir. Bu başarı, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü ve güvene dayalı ilişkilerin de somut bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Londra’da düzenlenen törende takdim edilen ödül, Uludağ Enerji Grubu’nun finansmana erişim kabiliyetini, kurumsal gücünü ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımını uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu.