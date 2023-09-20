Uludağ Enerji Grubu’nda üst düzey atama

EKONOMİ (BURSA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji dağıtım ve perakende hizmetlerini sağlayan UEDAŞ ve Uludağ Elektrik şirketlerini bünyesinde barındıran Uludağ Enerji Grubu’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. Uzun yıllar üst yönetim pozisyonlarında görev alan Sinan Öktem, Uludağ Enerji Grubu’nun yeni CEO’su oldu. Uludağ Enerji Grubu’nun bünyesindeki şirketlerin tüm yönetim süreçlerine liderlik edecek olan Sinan Öktem, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisi olarak tamamladıktan sonra Amerika’da bulunan Texas A&M University, Mays Business School- İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Kariyeri boyunca enerji, kimya ve bankacılık sektörlerinde uzun yıllar üst düzey poziyonlarda görev aldıktan sonra Eylül 2023 itibarıyla Uludağ Enerji’de CEO (Chief Executive Officer) görevini yürütmeye başladı.