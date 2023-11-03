Uludağ Enerji’nin Hatay Gelişim Kampüsü 2 yılda 40 bin kişiye hizmet verecek

Ömer Faruk Çiftçi

Hatay - 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremler sonrası Uludağ Enerji, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Panoffect işbirliği ile Hatay’da ‘Uludağ Enerji Yaşam ve Gelişim Kampüsü’nü kurdu. Temmuz ayında hizmete giren ve 9 konteynırın yer aldığı kampüs bugüne kadar içlerinde anaokulu ve ilkokul çağında öğrencilerin de olduğu 4 bin 800 kişiye hizmet verdi.

Bursa’dan bir grup gazeteci ile birlikte bölgeye gelerek gelişim merkezini inceleyen Uludağ Elektrik CEO’su Sinan Öktem, gelişim merkezinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Oluşturdukları kampüste temel amaçlarının okul öncesi çocukların gelişimine destek sağlamak olduğunu vurgulayan Öktem, "Depremin hemen sonrası mümkün olduğu kadar bölgeye elektrik sağlandı. İlk destekten sonra arkamızı dönüp gidemezdjk. Çünkü burada yaşam devam ediyor. Toplam 9 konteynırdan oluşan kampüste sanat atölyemiz, kadınlara yönelik atölyelerimiz, mesleki gelişim atölyelerimiz, oyun atölyemiz var. Çok büyük bir travma yaşandı biz de bu travmaya psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmaların iki yıl kadar devam edeceğini düşünüyoruz. İki yıldan sonra da normal yaşamın başlayacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konteyner kentte ikamet eden kadınların projenin başlangıcından bu yana geçen 3 aylık sürede Halk Eğitim Merkezinden aldıkları eğitimle amigurimi bebekleri üretmeye başladığını hatırlatan Öktem, “Kadınlarımız 16 haftalık eğitim sürecini tamamladıklarında mesleki eğitim sertifikalarına kavuşacak. Üretilen bebekler ise Defne Kadın Kooperatifi aracılığıyla projeye destek olmak isteyen kişilerle buluşturularak elde edilen gelirler üretimde emeği geçen depremzede kadınlara ulaştırılacak” dedi.

Kampüste okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde dizayn edilen oyun atölyesinde düzenlenen etkinliklerle çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlandığını dile getiren Öktem, Uludağ Üniversitesi’nin uzman kadrosunun desteğiyle kurulan Psikoloji Atölyesinde ise bugüne kadar 468 danışana psikolojik destek hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Sinan Öktem, 2 yıl sürmesi planlanan projeden 40 bin kişinin yararlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.