Uludağ Enerji’ye ödül

EKONOMİ (BURSA) - Finansör bankalar olarak Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yer aldığı organizasyona Uludağ Enerji Grubu’nu temsilen şirket CEO’su Sinan Öktem ve şirket CFO’su Duygu Tokgöz katılım sağladı. Organizasyonda Uludağ Enerji şirketler grubu “Yılın Yerel Para Birimi Cinsinden Kredi Anlaşması” ödülünün sahibi oldu. Ödül ile ilgili görüşlerini aktaran Uludağ Enerji CFO’su Duygu Tokgöz; “Uludağ Enerji olarak başta toplumun ve müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her yıl yüksek miktarda altyapı yatırımları yapıyoruz. Dağıtım şirketlerinin iş modeli her yıl gerçekleştirilen bu yatırımların finansmanı üzerine kurulu. Gelirlerimizin TL cinsinden olması sebebiyle finans sektöründe zorlukların baş gösterdiği bir yılda, sağladığımız TL cinsinden uzun vadeli finansmanın, finans sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Uludağ Enerji Grubu, Türkiye’nin lokomotif bölgelerinden Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası içerisinde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da enerji tedarik hizmeti sağlıyor. 4 ilde iletim noktalarından alınan elektriği perakende olarak 5 milyondan fazla vatandaşa ulaştırma görevini üstlenen Uludağ Enerji Grubu çatısı altında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. elektrik dağıtım süreçlerini sürdürmeye devam ederken Uludağ Elektrik, perakende satış hizmetlerini sağlıyor.