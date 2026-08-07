Uludağ İçecek'ten Avrupa atağı: Almanya'nın köklü kulübüne sponsor oldu

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Uludağ İçecek Türk A.Ş., Avrupa pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda 1. FC Nürnberg ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı.

Şirket, bu anlaşmayla Alman profesyonel futbolundaki ilk büyük iş birliğini hayata geçirirken, sponsorluk aracılığıyla Avrupa'daki marka bilinirliğini ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uludağ İçecek'in spor alanındaki sponsorlukları uzun yıllara dayanıyor. Şirket, 1985'ten bu yana Bursaspor'a destek verirken, Dubai Palm City FC ile de sponsorluk iş birliği yürütüyor.

Uludağ İçecek ayrıca 2019'dan bu yana EuroLeague'in resmi sponsorları arasında yer alıyor ve 2017'den beri Uludağ Premium Ultra Trail organizasyonuna destek veriyor. 1. FC Nürnberg anlaşmasıyla şirket, spor alanındaki sponsorluklarındaki uluslararası varlığını Almanya'ya da taşıdı.

"Avrupa yolculuğumuzda kilit bir dönüm noktası"

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, 1. FC Nürnberg ile yapılan anlaşmayı iki köklü markanın ortak değerlerde buluştuğu bir iş birliği olarak değerlendirdi.

Kızıl, Nürnberg'in gelenek, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımının şirketin kurumsal felsefesiyle örtüştüğünü belirterek, Alman profesyonel futbolunda atılan bu adımın Uludağ İçecek'in Avrupa'nın önde gelen içecek markalarından biri olma hedefinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Nürnberg'den "mükemmel uyum" değerlendirmesi

FC Nürnberg Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Niels Rossow da Uludağ İçecek'in Alman futbolundaki ilk ortaklığı için Nürnberg'i tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Rossow, iki tarafın da köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak iş birliğini hem saha içinde hem de saha dışında güçlü bir uyum olarak değerlendirdi.

114 yıllık marka

Kökleri 1912 yılına uzanan Uludağ İçecek, adını Bursa'nın simgelerinden Uludağ'dan alıyor. Şirketin gazoz üretimindeki önemli dönüm noktalarından biri ise Nuri Erbak'ın 1930 yılında geliştirdiği Uludağ Gazoz formülü oldu.

Bugün Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteren şirket, 1. FC Nürnberg sponsorluğuyla uluslararası futbol sahnesindeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.