Uludağ İçecek’ten Malatya’ya 2,5 milyar TL’lik dev yatırım

Türkiye’nin sanayi altyapısında 114 yılı aşan köklü geçmişiyle öne çıkan Uludağ İçecek Türk A.Ş., sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında Malatya’da yaklaşık 2,5 milyar TL değerinde stratejik bir üretim tesisi yatırımı başlatıyor.

Şirket, bu dev projenin finansmanı için uluslararası saygın kalkınma kuruluşu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile uzun vadeli yatırım finansmanı anlaşması imzaladı.

Sağlanan bu finansman anlaşması, EBRD gibi küresel bir kurumun Türkiye ekonomisine, Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin finansal yapısına, kurumsal yönetim anlayışına ve uzun vadeli büyüme vizyonuna duyduğu uluslararası güvenin somut bir teyidi niteliğini taşıyor.

Levent Kömür: Uluslararası ölçekte bir güven teyidi

Yatırım ve finansman sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO’su Levent Kömür, sağlanan kaynağın önemini şu sözlerle vurguladı:

“EBRD gibi dünyanın en saygın uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından uzun vadeli yatırım finansmanı sağlamış olmak; hem Türkiye ekonomisine hem de Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin güçlü finansal yapısına, kurumsal yönetim anlayışına ve sürdürülebilir büyüme stratejisine uluslararası ölçekte duyulan güvenin en somut göstergelerinden biridir. EBRD’nin bu denli önemli bir yatırıma ortak olması, ülkemizin ve şirketimizin geleceğine yönelik güçlü bir teyit niteliği taşımaktadır.

2,5 milyar TL tutarındaki bu yatırımla Malatya’da hayata geçireceğimiz tesis, yalnızca üretim kapasitemizi artıran bir fabrika değil; Doğu Anadolu’da üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek güçlü bir ekosistemin merkezlerinden biri olacaktır.

Tedarik zincirinden lojistiğe kadar birçok sektöre değer katarak Malatya’nın yanı sıra çevre illerin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. İleri üretim teknolojileri, yenilenebilir enerji kullanımı ve uluslararası standartlardaki üretim altyapısıyla bu yatırım hem bölge ekonomisine hem de ülkemizin sanayi vizyonuna uzun yıllar değer üretecek örnek projelerden biri olacaktır. Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak 114 yılı aşan köklü geçmişimizden aldığımız güçle, büyüme hedeflerimizi finansal disiplin, kurumsal yönetim ve çevresel sorumluluk anlayışıyla birlikte ele alıyoruz. Bu yatırım, şirketimizin gelecek dönem büyüme stratejisinin ve Türkiye’nin sanayi altyapısına duyduğumuz inancın güçlü bir yansımasıdır. Aynı kararlılıkla, geleceğe yönelik yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Doğu Anadolu ekonomisine ve istihdamına katkı

Malatya yatırımı, Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin toplam üretim kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra bölgesel kalkınma için de stratejik bir kaldıraç görevi görecek.

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte; doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları genişleyecek, yerel tedarik zinciri güçlenecek, bölgedeki lojistik altyapı desteklenecek, Malatya başta olmak üzere çevre illerde ve Doğu Anadolu genelinde ekonomik hareketlilik artacak.

Böylece yatırımın, yalnızca şirketin finansal büyümesine değil, Doğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi gücüne ve ülke ekonomisine uzun vadeli katma değer sunması hedefleniyor.

Yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji odaklı üretim altyapısı

En güncel üretim teknolojileriyle donatılacak olan yeni tesis, yüksek verimlilik ve uluslararası kalite standartlarında faaliyet gösterecek şekilde tasarlandı.

Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurgulanan fabrikada, enerji verimliliğini artıran ileri sistemlerin yanı sıra çatıya kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Tesis, karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayan çevre dostu yapısıyla sanayide sürdürülebilir üretime örnek oluşturacak.