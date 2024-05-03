Uludağ İçecek’ten turistlere özel kutu

EKONOMİ (BURSA) - Gazlı meşrubatlar, tüm dünyada farklı şekilde İngilizce kelimelerle anlatılıyor. Türkiye'nin içecek ihracat şampiyonu olan Uludağ İçecek markası da bugün Türkiye'ye gelen 40 milyon turisti hedefleyerek bir ilke imza attı. Uludağ Gazoz yeni ambalajında; “1930 yılından beri orijinal”, “unique” (eşşiz), “clear sparkling” (şeffaf, gazlı),” fruit flavoured” (meyve aromalı) ve “refreshing” (serinletici) ifadeleri yer aldı. Uludağ İçecek Türk, “Efsane Uludağ Gazoz” için İngilizce metinlerle hazırlanan ambalajlarıyla, yabancı turistleri 112 yıllık Türk markasıyla tanıştırmayı hedeflerken, ihracat yaptığı ülke ve ulaştığı müşteri sayısını da arttırmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Almanya'da 1977 yılından bu yana özellikle dönerin yanında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Uludağ Gazoz, Almanya’da her ulusal marketin rafında da yer alıyor.