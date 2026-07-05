Ulusal Faktoring'den 1,62 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı kararı
Ulusal Faktoring, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1,62 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi. İhraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak.
Ulusal Faktoring, 1 milyar 620 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç etmeye hazırlanıyor.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu'nun 3 Temmuz 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yurt içinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek şekilde toplam 1,62 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
Açıklamada, borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacağı, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ise üç yılı aşmayacağı belirtildi.
Şirket, söz konusu ihraç kapsamında gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulacağını bildirdi.