  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. KentBank inovatif uygulaması “KentPro” ile dijital bankacılığı bir üst seviyeye taşıyor
Takip Et

KentBank inovatif uygulaması “KentPro” ile dijital bankacılığı bir üst seviyeye taşıyor

Finans, gayrimenkul, turizm ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen gruplarından Süzer Holding, uluslararası bankacılık yatırımlarında da önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Grubun Hırvatistan’daki iştiraki KentBank, mevcut mobil bankacılık hizmetlerini tamamen yenileyerek “KentPro” adını verdiği yeni nesil uygulamayı hayata geçirdi. Türkiye ve Avrupa’nın finans köprüsü KentBank, yeni mobil uygulaması KentPro ile müşterilerinin yaşamını kolaylaştıran adımlar tasarladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KentBank inovatif uygulaması “KentPro” ile dijital bankacılığı bir üst seviyeye taşıyor
Takip Et

Hırvatistan’ın varlık büyüklüğü açısından sekizinci büyük bankası olan KentBank, bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve girişimcilere sunduğu kişiye özel çözümlerle öne çıkıyor. Banka, yeni uygulaması “KentPro” ile dijitalleşme yolunda çıtayı yükseltirken önceki uygulamasına kıyasla çok daha güçlü bir deneyim sunarak, bireysel bankacılıkta da iddialı bir büyüme hikâyesinin kapısını aralıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun dijital çözümleri sunma konusunda iddialı olan KentPro, inovasyonu finansal fayda ile birleştirerek en yalın, hızlı ve kullanıcı dostu deneyimi müşterileri ile buluşturuyor. KentBank, mevduat alanındaki gücünü dijitale taşıyarak Euro cinsinden mevduatlara avantajlı faiz imkânı sağlıyor. Ayrıca Hırvatistan’ın ilk Açık Bankacılık (PSD2) entegre mobil bankacılık uygulaması olan KentPro, tüm banka hesaplarını tek yerde görme kolaylığı sunarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Şu anda Hırvatça ve İngilizce dil seçeneği olan uygulama, kısa süre içinde Türkçe ve Almanca olarak da hizmet vermeye başlayacak.

KentBank inovatif uygulaması “KentPro” ile dijital bankacılığı bir üst seviyeye taşıyor - Resim : 1KentPro ile bankacılık işlemleri artık çok daha kolay

Hayata geçirilen yeni uygulamaya yönelik açıklama yapan KentBank Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Hasan Ecesoy, “KentBank yatırımı, Süzer Holding’in uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirme ve inovasyonla değer yaratma stratejisinin önemli bir parçası. KentPro’nun hayata geçmesi, müşteri odaklı dijital dönüşüme verdiğimiz desteğin en somut göstergesidir. Hırvatistan’da faaliyet gösteren KentBank olarak, bugün Türk şirketleri için güvenilir bir iş ortağı konumundayız. Kişiye özel yaklaşımlar ve sunduğumuz gelişmiş dijital hizmetler sayesinde, bölgedeki girişimciler ve şirketler için bankacılığı çok daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz. Bir yandan KentPro gibi uygulamalarla kullanıcıların yaşamını kolaylaştıran çözümler geliştirirken diğer yandan Türkiye ile Avrupa arasındaki stratejik rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye, geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatına imza attıTürkiye, geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatına imza attıEkonomi
Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu: “Patates tohumunda dışa bağımlılık bitecek”Pankobirlik Genel Başkanı Erkoyuncu: “Patates tohumunda dışa bağımlılık bitecek”Şehirler
ŞOK 10-16 Eylül Çarşamba Fırsatları Kataloğu yayımlandı! Şok’a Arzum Dikey Süpürge geliyor!ŞOK 10-16 Eylül Çarşamba Fırsatları Kataloğu yayımlandı! Şok’a Arzum Dikey Süpürge geliyor!Aktüel

 

Şirket Haberleri
Orzax, Turquality destek programı kapsamına alındı
Orzax, Turquality destek programı kapsamına alındı
İnsan Kaynakları teknolojileri Re-HR’da masaya yatırıldı!
İnsan Kaynakları teknolojileri Re-HR’da masaya yatırıldı!
Allianz Partners, Okan Özdemir’i yeni Sağlık Genel Müdürü olarak atadı
Allianz Partners, Okan Özdemir’i yeni Sağlık Genel Müdürü olarak atadı
Migros, Türkiye’nin en batısından en doğusuna 15 bin ton taze balık ulaştıracak
Migros, Türkiye’nin en batısından en doğusuna 15 bin ton taze balık ulaştıracak
Pınar Süt'ten 37 ülkeye ihracat
Pınar Süt'ten 37 ülkeye ihracat
Stellantis ve Tofaş anlaştı: Doblo Bursa'ya geri dönüyor!
Stellantis ve Tofaş anlaştı: Doblo Bursa'ya geri dönüyor!