Uluslararası İslam Sanatları Fuarı Yıldız Holding’in desteğiyle ziyarete açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Yıldız Holding’in desteğiyle Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını ziyarete açtı. İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding de İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

İslam kültürünün en zarif ve anlam yüklü sanat dallarından hat sanatının büyük ustalarını bir araya getiren “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisinde, Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), MahmudCelâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) ve Hasan Çelebi (ö. 2025) gibi üstatlar ile Ali Toy (d. 1960), MehmedÖzçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor.

Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi,Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

Geleneksel İslam sanatının en güzel örnekleri sanatseverlerle buluşacak

Hat, tezhip, ebru, çini, ahşap oymacılığı, cilt, kat’ı, minyatür, sedef kakma, resim, halı-kilim ve cam sanatının yanı sıra film ve müzik eserlerinden örneklerin de sunulduğu fuarda, İslam sanatı konusunda ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten uzman isimler görüşlerini paylaşacak, atölyeler düzenlenecek.Yapay zekâ destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Mehmet Tütüncü: Geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, ilk kez düzenlenen fuarın İslam sanatlarının dünyaya tanıtılmasına yönelik bir geleneği başlatması açısından önemli olduğunu söyledi. Tütüncü şöyle devam etti: “Yıldız Holding’de köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, ekonomik değer üretmek kadar kültürel mirasımıza sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışımız ve sanatı toplumla buluşturma gayemizle desteklediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’yle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce farklı illerde binlerce sanatseverle buluşturduğumuz Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide eserleri önümüzdeki dönemde de farklı illerimizde sergilemeye vemutluluğu sanat yoluyla çoğaltmaya devam edeceğiz.”