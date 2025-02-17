Uluslararası Koklear İmplant Günü'nde işitme kaybına dikkat çekiliyor

Dünya genelinde milyonlarca bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen işitme kaybı, sosyal etkileşimde zorluk, iletişimde yetersizlik ve izolasyon gibi sorunlara yol açabiliyor. Koklear implant gibi işitme çözümleri, bireylerin sesleri yeniden duymasını sağlayarak sosyal yaşamlarına aktif olarak katılmalarına olanak tanıyor.

Tedavi edilmediği takdirde işitme kaybının bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumsuz etkileri olabileceği biliniyor. Araştırmalar, tedavi edilmeyen işitme kaybının demans, öğrenme güçlüğü ve dil gelişimine bağlı artikülasyon bozuklukları riskini artırdığını gösteriyor.

Bu alanda öncü çalışmalarıyla bilinen Cochlear'ın Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, 25 Şubat Uluslararası Koklear İmplant Günü dolayısıyla işitme kaybının bireylerin sosyal ve duygusal yaşamları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Cochlear Türkiye olarak, bu uluslararası farkındalık gününü destekliyor ve işitme kaybının bireylerin yaşamlarını pek çok açıdan zorlaştıran bir sorun olduğunun altını çiziyoruz. İşitme kaybı, yalnızca işitme yetisini değil, sosyal ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Cochlear, yalnızca sunduğu yenilikçi çözümlerle değil, aynı zamanda güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti konusunda küresel çapta da takdir ediliyor. Newsweek ve Statista tarafından yapılan 2024 yılı araştırma sonucunda sağlık sektörünün en güvenilir şirketi olarak seçilmesi, işitme kaybı yaşayan bireylere sunduğumuz desteğin kalitesini ve bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu unvan, şirketimizin güven inşa etme ve yaşam kalitesini iyileştirme misyonuna olan güçlü bağlılığının bir yansımasıdır’’ ifadesinde bulundu.



25 Şubat Uluslararası Koklear İmplant Günü, işitme kaybı konusundaki farkındalığı artırarak bireylerin yaşam kalitesine etkisini gündeme taşıyor. Erken teşhis ve uygun işitme çözümleri, bireylerin seslere yeniden kavuşmasını sağlarken, sosyal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Toplumun her kesiminde işitme sağlığına yönelik bilinç arttıkça, işitme kaybı yaşayan bireyler için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir gelecek mümkün hale geliyor.