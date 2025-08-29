Ulusoy, sektöründe Türkiye’nin lider un markası

Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yerini koruyan ve 2024 yılını 48 milyar 922 milyon TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, bu kez de Capital dergisinin Capital500 araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük 82. firması oldu. Sıralamaya göre de un sektörünün lider markası Ulusoy Un, aynı zamanda gıda-içecek alanında faaliyet gösteren şirketler arasında da 5. sırada yer alıyor.

Samsun’da 2.088 ton/gün, Çorlu’da 383 ton/gün, Hatay’da 463 ton/gün olmak üzere toplam 2.934 ton/gün buğday işleme kapasitesi ve bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik A.Ş.’nin Aydın’da 640 ton/gün ve Ankara’da 841 ton/gün olmak üzere toplam 1481 ton/gün buğday işleme kapasitesiyle konsolide 4.415 ton/gün buğday işleme kapasitesiyle Türkiye’nin lider un üreticisi olma konumunu devam ettiren Ulusoy Un, 109 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yılı verimli biçimde kapattıklarını belirten Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “2024 yılı, grubumuz için stratejik ve sürdürülebilir yatırımlar açısından verimli bir yıl oldu. Yenilenebilir enerji projelerimize hız kazandırarak, 2025 yılı sonunda elektrik ihtiyacının tamamını kendi üretimiyle karşılayan bir şirket olma hedefine çok daha yakınız. Söke iştirakimiz ile kurabiye alanındaki yatırımlarımızı hayata geçirirken, unlu mamul sektöründe yatırımlarımızı daha da güçlendireceğiz. İtalya’da gerçekleştirdiğimiz makarna sektörüne yönelik stratejik yatırımımız, global pazarlardaki konumumuzu daha da ileriye taşıyacak. Bu yatırımımızla birlikte, makarna sektörünü yakından takip ederek global trendleri yakalamayı ve sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Global rekabette bir adım önde olmaya hazırız

2025 yılında tamamlanan depolama yatırımları ile lojistik kapasitelerini ve operasyonel verimliliği artırdıklarını anlatan Ulusoy, şöyle konuştu;

” Childgen yatırımı, yeni fabrikasıyla büyük ivme yakaladı ve dünya genelindeki çocukların erken yaş gelişimine katkı sağlamak adına global pazarlarda güçlü bir varlık göstermeye başladı. 2025 yılı itibarıyla, inovatif ürünlerle Childgen’i ebeveyn ve eğitimcilerin öncelikli tercih ettiği kişisel gelişim markası haline getirme hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Amerika’daki Rudi's yatırımımızın donuk ürün kategorisinde elde ettiği başarı ve satış ağını genişleterek 11 bin yeni dağıtım noktasına ulaşması, bize gelecek için güçlü bir motivasyon sağlıyor. Dijital dönüşüm projelerimizle değer zincirimizdeki verimliliği artırarak daha güçlü üretim, lojistik ve insan kaynağı ile global rekabette bir adım önde olmaya hazırız”