Ulusoy Un’dan deprem bölgesine yeni fabrika yatırımı

Söke Un’u bünyesine kattığı 2022 yılını 20,4 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, deprem bölgesinde yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi.

Ulusoy Un, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hatay İli Belen İlçesi Şenbük Mahallesi, 113 Ada, 3 Parselde kayıtlı günlük 275 ton kırma kapasitesine sahip 5 bin 95 metrekare arazi üzerinde un fabrikasını 14 milyon 350 bin TL toplam bedelle, 113 ada 4 parselde kayıtlı 5 bin 91 metrekare arazi üzerinde depolama alanı ise 5 milyon TL toplam bedelle satın aldı.

Toplamda 10 bin 186 metrekare alan üzerinde 6 bin 880 metrekare kapalı alana sahip tesis, halihazırda gayri faal durumda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alındı ve söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenerek tam hasarsızlık tespit edildi.

Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra tesisin bu yılın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un, bugün 92 ülkeye ihracat yapan, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gıda güvenliğine hizmet eden bir şirket. Şirketimiz yeni atılımlarıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Samsun’da 2085 ton/gün ve Çorlu’da günlük 400 ton olmak üzere toplam 2 bin 485 ton ve 2022 yılında Söke Değirmencilik’in paylarının satın alınmasıyla bu şirketimize ait Aydın ve Ankara fabrikalarının günlük bin 440 ton kapasitesinin eklenmesinin sonucu toplam üretim kapasitemiz günlük 3 bin 925 tona ulaşmıştı. Yeni satın almayla birlikte toplam üretim kapasitemiz günlük 4 bin 200 tona ulaşarak Türkiye’nin açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Bu satın alma işlemiyle Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların hammadde temininde kullanılarak maliyet avantajı, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajımızda artış yakalamayı hedefliyoruz. Tesisin üretime geçmesiyle beraber, şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliyeyle erişim imkanına kavuşacak. Böylelikle, şirketimiz bünyesinde 5 ayrı bölgede yer alan fabrikalarımızla, Türkiye’nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşacağız.” dedi.