ULUTEK’ten özel gereksinimli bireylerin istihdamına teknoloji destekli çözüm

EKONOMİ (BURSA) - ULUTEK Teknopark bünyesinde akademik bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştüren girişimlerden “Able Up” özel gereksinimli bireylerin istihdam süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dr. Öğr. Üyesi Özge Boşnak ile hayata geçirdikleri girişimin çıkış noktasını anlatan BUÜ Özel Eğitim Bölüm Başkanı Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Turhan, ULUTEK Teknopark’ın sunduğu girişimcilik ve ekosistem desteğinin bu yapı içi önemli bir rol oynadığını vurguladı. Dr. Turhan, 2025 yılında bir fabrikada yürüttükleri uygulamanın bu kararı netleştirdiğini belirterek, “Dört otizmli genç istihdam edildi. İşe alım süreçlerini fabrikanın insan kaynakları departmanı yürüttü ancak personelin ve iş koçlarının eğitim süreçlerini biz üstlendik. Beyaz yakalı ve mavi yakalı personele teorik eğitimler verdik, sahada karşılaşabilecekleri durumları değerlendirdik ve soruları yanıtladık. Daha sonra üretim alanına geçerek otizmli gençler ve iş koçlarıyla birlikte iş başı eğitimleri sunduk. Birkaç ay sonra fabrikayı yeniden ziyaret ettiğimizde her şeyin yolunda gittiğini görmek bizi çok mutlu etti.” dedi. Bu sürecin ardından fabrikanın yeni talepleri olduğunu ancak mevcut görevlerinden kaynaklanan prosedürlerin önlerine çıktığını ifade eden Dr. Turhan, “Destekli istihdamın ülkemizde daha yaygın hale gelmesi gerektiğini düşünüyorduk. O noktada bu yapıyı ULUTEK bünyesinde kurmamız gerektiğinden emin olduk” diye konuştu.

Able Up çatısı altında yürüttükleri ‘Dijital Yetenek Eşleştirme’ projesiyle ilgili de bilgi veren Dr. Turhan, projeyle özel gereksinimli bireylerin becerileri ile işverenlerin ihtiyaçlarını veri temelli bir sistem üzerinden eşleştiren yenilikçi bir platform geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu sayede istihdam süreçlerini daha erişilebilir, sistematik ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.