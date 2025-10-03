Umut Tavaşoğlu, Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü olarak atandı

11 yıldır Türkiye’nin en sevilen kahve markası olan NESCAFÉ*, yerel bir atamayla Türkiye organizasyonuna yeni bir yön verdi. Türkiye ve globaldeki görevleriyle Nestlé’nin büyüme ve dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Umut Tavaşoğlu, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Umut Tavaşoğlu kimdir?

Nestlé’deki kariyerine 2006 yılında başlayan Tavaşoğlu, satış odaklı çeşitli yönetim rolleri üstlendi. Türkiye Çikolata ve Şekerleme İş Birimi’nde Pazarlama Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2018’de İsviçre’de Global Çikolata ve Şekerleme Kategorisi Geliştirme Müdürü pozisyonuna atanan Tavaşoğlu, global kategori stratejisinin oluşturulmasına ve 20’den fazla pazarda yerelleştirilmesine öncülük etti. 2020 yılında Türkiye’ye dönerek Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Umut Tavaşoğlu, Damak Baklava ve Damak Ala gibi ödüllü inovasyonların yanı sıra Türkiye’nin ilk çikolata sürdürülebilirlik kampanyasıyla kazanılan Golden Effie başarılarında da yer aldı.

Tavaşoğlu, son uluslararası görevinde Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Bölgesi Çikolata ve Şekerleme İş Birimi Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. 7 pazardan oluşan bölgede yenilikçi bir iş stratejisinin oluşturulmasına ve güçlü inovasyon planları ile portföy dönüşümüne liderlik etti. Bu dönemde Tavaşoğlu liderliğinde kazanılan Cannes Grand Prix Ödülü hem Çekya hem de globalde KitKat için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Edindiği global deneyimlerle Türkiye’ye dönen Umut Tavaşoğlu yeni görevinde NESCAFÉ’nin büyüme, inovasyon ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere kapsamlı bir strateji geliştirmekten ve uygulamaktan sorumlu olacak.