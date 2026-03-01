UNDP ICPSD ve Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle “Gig Ekonomisi” raporu tanıtıldı

Etkinlikte, dijital platformlar ve uzaktan çalışma modelleriyle birlikte gig ekonomisinin iş gücü piyasalarının kalıcı ve yapısal bir unsuru haline geldiğine dikkat çekildi. Beceri dönüşümü, girişimcilik ekosistemleri ve politika çerçeveleri çok boyutlu bir perspektifle ele alındı. Raporun, özellikle gelişmekte olan ülkeler için kapsayıcı ve uygulanabilir politika önerileri sunduğu vurgulandı.

Açılış konuşmaları, UNDP ICPSD Yapay Zekâ, Dijital Dönüşüm ve Yetkinlikler Baş Teknik Danışmanı Gökhan Dikmener ile Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ tarafından gerçekleştirildi. Konuşmalarda, dijital dönüşümün iş gücü piyasaları üzerindeki etkisi ve çok paydaşlı iş birliklerinin önemi öne çıktı.

Etkinliğin ana konuşmasını HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar gerçekleştirdi.

Rapor sunumu ise Doğuş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halit Targan Ünal tarafından yapıldı. Sunumda gig ekonomisinin mevcut yapısı, girişimcilerin karşılaştığı fırsat ve riskler ile politika yapıcılar için geliştirilen öneriler paylaşıldı.

Etkinliğin “Gig Ekonomisi ve Kapsayıcı Kalkınma” başlıklı panel bölümünde farklı sektörlerden temsilciler bir araya geldi. Panelde, HP Orta ve Doğu Avrupa Sürdürülebilirlik Lideri Dr. Hande Baloğlu Toker, Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpına Değim, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Can Çakır ve UNDP ICPSD Girişimcilik Araştırmaları ve Ortaklıklar Analisti Halit Duran konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde dijital platform ekonomisinin kapsayıcı büyüme üzerindeki etkileri, sürdürülebilirlik perspektifi, yeni nesil beceriler ve kamu–özel sektör iş birliklerinin önemi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Akademi, özel sektör ve kalkınma aktörlerini aynı platformda buluşturan etkinlik, gig ekonomisinin sunduğu fırsatların ve politika boyutlarının çok paydaşlı bir bakış açısıyla ele alınmasına imkân sağladı. Programın sorumluluğunu Doğuş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Roza Süleymanoğlu üstlendi.

UNDP ICPSD ve Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan raporun, girişimcilik ekosistemine ve politika yapım süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.