Unico Sigorta, sektör zirvesinde dijital dönüşüm ve risk yönetimini gündeme taşıdı

Unico Sigorta, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK destekleriyle İzmir’de düzenlenen Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi’nde sektör temsilcileri ve iş ortaklarıyla buluştu. Üç gün süren organizasyonda şirket yöneticileri, acenteler ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek şirketin ürünleri, hizmetleri ve gelecek dönem stratejilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Zirvenin ikinci gününde düzenlenen “Geleceğin Sigortacılığı: Risk’ten Fırsata” panelinde konuşan Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, sigortacılık sektörünün yalnızca hasar sonrası ödeme yapan bir yapıdan çıkarak riskleri önceden analiz eden ve müşteriye çözüm sunan bir modele dönüştüğünü söyledi. Güzeler, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin bu dönüşümün temel unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen “Sigortacılıkta İkinci Nesli Neler Bekliyor?” panelinde konuşan Satış Direktörü Barış Tabakoğlu ise dijitalleşmenin hız kazandığı yeni dönemde genç profesyonellerin teknoloji kullanımı, müşteri deneyimi ve satış sonrası hizmetlerde sektörün gelişiminde daha belirleyici rol üstleneceğini ifade etti.