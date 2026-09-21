Unicorn Hidrolik’in ürünlerine IAA Transportation’da büyük ilgi

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya sanayisinin hidrolik sektöründeki temsilcilerinden Unicorn Hidrolik, uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Firma bu kapsamda, ticari araç ve taşımacılık sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından IAA TRANSPORTATION 2026’ya katıldı.

Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilen fuarda ürünlerini uluslararası sektör temsilcilerinin beğenisine sunan Unicorn Hidrolik, fuar süresince dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçi ve sektör profesyonellerini standında ağırladı.

Demirel: “Konya’da üretiyor, dünyaya açılıyoruz”

Fuarı değerlendiren Unicorn Hidrolik Firma Sahibi Hüseyin Demirel, uluslararası organizasyonların hem yeni pazarlara ulaşmak hem de sektörün geleceğini yakından takip etmek açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Demirel, “Konya’da ürettiğimiz hidrolik silindirleri uluslararası pazarlarda daha güçlü şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. IAA TRANSPORTATION 2026 da bizim için önemli bir buluşma noktası oldu. Standımızda farklı ülkelerden çok sayıda sektör temsilcisini ağırladık. Ürünlerimize gösterilen ilgi ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizi son derece memnun etti” dedi.

“İhracat pazarlarımızı genişletmek istiyoruz”

Unicorn Hidrolik olarak üretim kalitesi ve müşteri beklentilerine uygun çözümler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Demirel, ihracat odaklı büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Demirel, “Konya bugün güçlü üretim altyapısıyla birçok sektörde dünya pazarlarına ürün gönderen önemli bir sanayi şehri. Biz de Unicorn Hidrolik olarak bu üretim gücünün bir parçasıyız. Hedefimiz mevcut ihracat pazarlarımızdaki etkinliğimizi artırırken yeni ülkelere ulaşmak. Hannover’de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin önümüzdeki dönemde yeni ticari iş birliklerine dönüşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.