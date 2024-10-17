UniCredit 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Fabi olarak da bilinen sendika, İtalya'nın en büyük ikinci kredi kuruluşunun 1.000 çalışanın gönüllü olarak işten çıkarılmasını ve 500 yeni istihdam yaratılmasını kabul ettiğini söyledi. Fabi, bankacılık sendikalarının görüşmelerin başında 1.600 olan işçi sayısının 1.000'e düşürülmesi konusunda pazarlık yaptığını söyledi.

Fabi, bunun 600 çalışanın UniCredit tarafından finanse edilen eğitim programlarına dahil edilmesiyle mümkün olduğunu ve bunların üçte birinin şube ağı boyunca yeniden yerleştirileceğini söyledi.

Dünya çapında 70 bine yakın çalışanı var

Equita analisti Andrea Lisi müşterilere gönderdiği bir notta, “Anlaşma, şirket tarafından sağlanan rehberlik ve maliyet tabanındaki büyümeyi kontrol altına alma hedefiyle tutarlıdır” dedi.

Bankanın 2024 yılının ilk yarısına ilişkin raporuna göre, İtalya'da 27.000'den fazla ve Milano'daki grup kurumsal merkezinde 7.000'den biraz az personel dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 69.500 kişi istihdam ediyor.