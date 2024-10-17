  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. UniCredit 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Takip Et

UniCredit 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Otonom İtalyan Bankacılar Federasyonu, işçi sendikaları ile müzakerelerin sonuçlanması sonrasında UniCredit'in İtalya'da 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UniCredit 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Takip Et

Fabi olarak da bilinen sendika, İtalya'nın en büyük ikinci kredi kuruluşunun 1.000 çalışanın gönüllü olarak işten çıkarılmasını ve 500 yeni istihdam yaratılmasını kabul ettiğini söyledi. Fabi, bankacılık sendikalarının görüşmelerin başında 1.600 olan işçi sayısının 1.000'e düşürülmesi konusunda pazarlık yaptığını söyledi.

Fabi, bunun 600 çalışanın UniCredit tarafından finanse edilen eğitim programlarına dahil edilmesiyle mümkün olduğunu ve bunların üçte birinin şube ağı boyunca yeniden yerleştirileceğini söyledi.

Dünya çapında 70 bine yakın çalışanı var

Equita analisti Andrea Lisi müşterilere gönderdiği bir notta, “Anlaşma, şirket tarafından sağlanan rehberlik ve maliyet tabanındaki büyümeyi kontrol altına alma hedefiyle tutarlıdır” dedi.

Bankanın 2024 yılının ilk yarısına ilişkin raporuna göre, İtalya'da 27.000'den fazla ve Milano'daki grup kurumsal merkezinde 7.000'den biraz az personel dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 69.500 kişi istihdam ediyor.

Dünyanın en eski bankasının hisseleri satışa hazırlanıyorDünyanın en eski bankasının hisseleri satışa hazırlanıyorDünya
İki dev bankanın birleşmesinde ilk görüşme yarınİki dev bankanın birleşmesinde ilk görüşme yarınKüresel Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci faiz indirimi geldi!Küresel Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Konfor, Hindistan pazarına iddialı girdi
Konfor, Hindistan pazarına iddialı girdi
Ayakkabı yan sanayiinde Türkiye, Avrupa’nın en büyük imalatçısı konumunda
Ayakkabı yan sanayiinde Türkiye, Avrupa’nın en büyük imalatçısı konumunda
Tay Group, koruma altındaki kız çocukları için Gastronomi Atölyesi açtı
Tay Group, koruma altındaki kız çocukları için Gastronomi Atölyesi açtı
EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası
EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası
Sipay ve Multi Level Group’tan stratejik iş birliği
Sipay ve Multi Level Group’tan stratejik iş birliği
Abdi İbrahim'de üst düzey atama
Abdi İbrahim'de üst düzey atama