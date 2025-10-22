  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. UniCredit beklentileri geride bıraktı
Takip Et

UniCredit beklentileri geride bıraktı

UniCredit, 3. çeyrekte tahminlerden iyi performans gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UniCredit beklentileri geride bıraktı
Takip Et

UniCredit'in üçüncü çeyrek net karı 2,63 milyar euro ile tahmini yüzde 10 aştı. Beklenti 2,4 milyar euro olmuştu.

Aynı dönemde gelirler 6,17 milyar euro olurken piyasa tahmini 6,0 milyar euroy seviyesindeydi. Net faiz geliri 3,37 milyar euro olarak beklentiye paralel seyretti. Net ücret ve komisyon geliri 2,04 milyar euro ile tahminleri aştı.

Banka, yıllık net kar tahminini ise 10,5 milyar euro civarında sürdürdü. 

 

Şirket Haberleri
Barclays, 3. çeyrekte tahminleri aştı
Barclays, 3. çeyrekte tahminleri aştı
Google'ın ofisini tahtakuruları bastı
Google'ın ofisini tahtakuruları bastı
Belgeler sızdırıldı: Amazon, 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek
Belgeler sızdırıldı: Amazon, 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek
Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, Kadın Çiftçi Modülü ile Tarımın Geleceğine Yön Veriyor
Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, Kadın Çiftçi Modülü ile Tarımın Geleceğine Yön Veriyor
Philip Morris'in karı 3. çeyrekte beklentileri aştı
Philip Morris'in karı 3. çeyrekte beklentileri aştı
Yapı Kredi Frwrd Global’25 Dubai’de uluslararası yatırımcılarla gerçekleşti
Yapı Kredi Frwrd Global’25 Dubai’de uluslararası yatırımcılarla gerçekleşti