UniCredit beklentileri geride bıraktı

UniCredit'in üçüncü çeyrek net karı 2,63 milyar euro ile tahmini yüzde 10 aştı. Beklenti 2,4 milyar euro olmuştu.

Aynı dönemde gelirler 6,17 milyar euro olurken piyasa tahmini 6,0 milyar euroy seviyesindeydi. Net faiz geliri 3,37 milyar euro olarak beklentiye paralel seyretti. Net ücret ve komisyon geliri 2,04 milyar euro ile tahminleri aştı.

Banka, yıllık net kar tahminini ise 10,5 milyar euro civarında sürdürdü.