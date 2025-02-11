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UniCredit dördüncü çeyrek karını artırdı

İtalya'nın en büyük ikinci bankası olan UniCredit’in 2024 yılı dördüncü çeyreğinde kârı beklentileri aştı.

Haber Merkezi
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UniCredit dördüncü çeyrek karını artırdı
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İtalya'nın en büyük ikinci bankası UniCredit, dördüncü çeyrek karının beklentileri aştığını bildirdi.

Analistler, hissedarlara dağıtılabilir net kârın dördüncü çeyrekte 1 milyar 969 milyon euro olarak gerçekleştiğini açıkladılar. Beklenti 1 milyar 803 milyon euro

Analistlerin 5 milyar 898 milyon euroluk beklentilerine karşılık, dönem içinde gelirler 6 milyar euroya ulaştı.

UniCredit 2025 yılında net karın yüzde 50'sini nakit temettü olarak dağıtacak.

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