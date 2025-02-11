UniCredit dördüncü çeyrek karını artırdı
İtalya'nın en büyük ikinci bankası olan UniCredit’in 2024 yılı dördüncü çeyreğinde kârı beklentileri aştı.
İtalya'nın en büyük ikinci bankası UniCredit, dördüncü çeyrek karının beklentileri aştığını bildirdi.
Analistler, hissedarlara dağıtılabilir net kârın dördüncü çeyrekte 1 milyar 969 milyon euro olarak gerçekleştiğini açıkladılar. Beklenti 1 milyar 803 milyon euro
Analistlerin 5 milyar 898 milyon euroluk beklentilerine karşılık, dönem içinde gelirler 6 milyar euroya ulaştı.
UniCredit 2025 yılında net karın yüzde 50'sini nakit temettü olarak dağıtacak.