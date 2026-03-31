Unilever küresel ölçekte işe alımları durdurdu

Karar, geçtiğimiz hafta çalışanlarla paylaşıldı. Notta, yaklaşık bir aydır süren İran savaşının küresel ekonomi üzerinde “önemli zorluklar” yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Reuters’ın ulaştığı şirket içi nota göre şirket, savaşın küresel ticaret akışlarını bozduğunu ve petrol ile gaz arzında ciddi kesintilere yol açtığını belirtti. Artan enerji maliyetlerinin özellikle kimyasallar ve plastik gibi sektörlerde üretimi yavaşlattığı vurgulandı.

Üst yönetimden net mesaj

Unilever Kişisel Bakım Başkanı Fabian Garcia, çalışanlara gönderdiği mesajda jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki aylarda ciddi baskı yaratacağını belirtti. Garcia, “Bu nedenle liderlik ekibi olarak tüm seviyelerde küresel işe alım dondurma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

“Geçici ama belirsiz” adım

Unilever, ürünlerinin büyük kısmını satış yaptığı pazarlarda üretmesine rağmen, enerji yoğun hammaddelere bağımlı olduğunu hatırlattı. Şirket açıklamasında, “Belirsiz dış ortam nedeniyle geçici bir işe alım duraklaması uyguluyoruz, planlarımızı gerektiğinde güncelleyeceğiz” denildi.

İstihdamda büyük daralma

96 bin çalışanı bulunan Unilever’in toplam istihdamı son yıllarda ciddi şekilde geriledi. Şirketin çalışan sayısı 2020 yılında 149 bin seviyesindeydi.