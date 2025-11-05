Unilever’den ayrılan dondurma grubunun halka arz tarihi belli oldu

Unilever’in dondurma biriminin ayrılmasıyla bağımsız hale gelen Magnum Ice Cream, ABD ve Avrupa'da 6 Aralık'ta halka arz edilecek.

ABD’deki hükümetin kapalı olması nedeniyle ertelenen halka arz süreci, şirketin alternatif yollar bulmasıyla yeniden hız kazandı.

Ben & Jerry’s ve Magnum gibi markaları bünyesinde barındıran Magnum Ice Cream Euronext Amsterdam, New York Borsası (NYSE) ve Londra Borsası’nda aynı gün işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Şirket, halka arz için gerekli kayıt belgelerini de yayımladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hükümetin kapalı olması nedeniyle yeni halka arzları onaylayamasa da şirketler kayıt belgelerini sunabiliyor ve işlemler otomatik olarak tamamlanabiliyor.