Unilever gıda markalarını satmayı planlıyor

Unilever’in bir süredir gündemde olan gıda birimindeki bazı markaları satma planını şirketin en üst düzey yönetici açıkladı.

Hollandalı FD gazetesine yaptığı açıklamada, Unilever CEO'su Hein Schumacher, toplam satış geliri yaklaşık 1 milyar euro olan gıda markalarını satacaklarını belirtti.

Schumacher, Unilever'in daha önce duyurduğu gıda alanında sadeleşme planlarının bir parçası olan satışlarda markaları söylemedi.

Güçlü markalara odaklanıyor

Global 400 markaya sahip Unilever, son bir yılda en güçlü 30 markasına yönelik pazarlamaya ağırlık veriyor. Avrupa'da özelinde operasyonlarını da yeniden gözden geçiriyor.

Mart ayında Unilever, Magnum ve Ben & Jerry's gibi markaların öne çıktığı dondurma birimini devredeceğini duyuran dev firmanın CEO’su Schumacher, “Oldukça çeşitli yiyecek markaları portföyünü" daraltmayı hedeflediğini ve soslara, çeşnilere ve restoranlar ile diğer profesyonel mutfaklara yönelik ürünlere odaklandığını söyledi.

Schumacher, "Acil satış yapmıyoruz. Her zaman stratejik olarak mükemmel uyum sağlamayan ancak Unilever'in bir parçası olarak kalacak markalar olacak" dedi.