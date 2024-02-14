Unilever’e yeni Ülke Başkanı

Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Liderliği görevini 2022 yılından bu yana sürdüren Ali Fuat Orhonoğlu, 14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak atandı. Yeni dönemde Orhonoğlu, Unilever Türkiye Ülke Başkanlığı görevine ek olarak Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Başkanı görevini de yürütmeye devam edecek.

Unilever bünyesindeki 28 yıllık etkileyici kariyeri boyunca önemli sorumluluklar üstlenen Ali Fuat Orhonoğlu, sahip olduğu engin bilgi birikimi ve deneyimiyle özellikle liderlik ettiği ev bakım kategorisinin sürdürülebilir büyümesinde büyük rol oynadı. Orhonoğlu’nun sergilediği sonuç odaklı ve fark taratan liderliği sayesinde Ortadoğu & Türkiye, Unilever’in Ev Bakım iş grubunda dünya genelinde en güçlü performansa sahip bölgeleri arasında yer aldı.

Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapan Mustafa Seçkin’in ise 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atandığı açıklanmıştı.

Kariyerine 1996 yılında Unilever Türkiye Müşteri Geliştirme departmanında başlayan Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever Türkiye’de Saha Satış, Ticari Pazarlama ve Pazarlama gibi farklı fonksiyonlarda çeşitli görevler üstlendi. Orhonoğlu, 2006-2009 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Unilever Körfez Ülkeleri Modern Ticaret Kanalları Yöneticisi olarak görev yaptı.

2009 yılında yeniden Türkiye’ye dönen Orhonoğlu, 2014 yılına kadar Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Müşteri Pazarlama Direktörü olarak görev aldı. 2014-2016 yılları arasında Unilever Türkiye Dondurma Kategorisinden Sorumlu Müşteri Geliştirme Direktörü görevini üstlenen Orhonoğlu, 2016 yılı itibarıyla Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Sonrasında Unilever Orta Asya, İran & Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Orhonoğlu, 1 Temmuz 2022 tarihinde Unilever’in küresel Compass organizasyonu yapılanması doğrultusunda, Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Kategorisi Liderliği görevine atandı.