United Airlines, O’Hare’den rekor uçuş planıyla rekabeti yoğunlaştırıyor

United Airlines, Chicago O’Hare Havalimanı’ndan 2026 yaz sezonu için tarihindeki en büyük uçuş programını açıkladı. Şirket, günde yaklaşık 750 kalkış gerçekleştirerek hem iç hatlarda hem de uluslararası hatlarda daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Bu hamle, O’Hare’deki rekabeti daha yoğun hale getiriyor.

Uçuş ağı 222 destinasyona ulaşıyor

Planlanan uçuş programı kapsamında United, O’Hare çıkışlı 222 destinasyona hizmet verecek; bunların 47’si uluslararası, 175’i ise iç hat uçuşları olacak. Şirket, özellikle iş ve yüksek gelirli yolculara yönelik bir ağ oluşturarak Ortabatı’dan sahil şehirlerine kadar ulaşmayı hedefliyor. American Airlines ise hâlihazırda O’Hare’den 180’den fazla destinasyona uçuş gerçekleştiriyor ve yeni hatlar ekleyerek pazardaki konumunu koruyor.

United CEO’su Scott Kirby, planlanan büyümenin, artan yolcu talebine yanıt vermenin yanı sıra, American Airlines’ın O’Hare’deki kapasite ve operasyon payını artırmasını sınırlamayı hedeflediğini ifade etti.

United’ın açıklanan uçuş programı, O’Hare’deki hava trafiğini hareketlendirirken, yolculara daha fazla uçuş seçeneği sunuyor ve pazar dinamiklerini etkiliyor.