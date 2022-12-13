United Airlines ve Boeing’den 300 uçaklık anlaşma

Chicago merkezli havayolu şirketi United Airlines, ticari havacılık tarihinde bir ABD’li havayolu şirketi tarafından verilen en büyük geniş gövdeli uçak siparişini açıkladı.

Şirket, 787 Dreamliner için 100 adet kesin ve 100 adet opsiyonla, Boeing tarihindeki en büyük Dreamliner siparişini verdi. United’ın ayrıca, 56 yeni sipariş ve 44 uçaklık opsiyonu kullanarak toplam 100 adet 737 MAX siparişi geçtiği öğrenildi.

Yeni alımlara ilişkin konuşan United Airlines CEO’su Scott Kirby, “United, pandemiden dünyanın önde gelen küresel havayolu şirketi ve ABD’nin bayrak taşıyıcısı olarak çıktı. Bu sipariş liderliğimizi daha da sağlamlaştırıyor ve daha fazla insanı dünya çapında daha fazla yere bağlama ve gökyüzündeki en iyi deneyimi sunma planımızı hızlandırarak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için yeni fırsatlar yaratıyor” diye konuştu.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stan Deal ise “Gelecekteki filosuna yapılan bu yatırımla 737 MAX ve 787, United’ın filo modernizasyonunu ve küresel büyüme stratejisini hızlandırmasına yardımcı olacak. Boeing ekibi, United’ın insanları birbirine bağlamak ve on yıllar boyunca dünya çapında kargo taşımak için havacılık ailemize duyduğu güvenden onur duyuyor” ifadelerini kullandı.

Teslimat 2032’ye kadar tamamlanacak

Siparişteki 100 adet Dreamliner, Boeing 767'lerin ve bazı Boeing 777'lerin yerini alması bekleniyor. United'ın geniş gövde filosunun tamamı Boeing uçaklarından oluşuyor. Şirket, Dreamliner'ların 2024 ile 2032 yılları arasında teslim edilmesinin öngörüldüğünü bildirirken, Boeing’e vermiş olduğu mevcut uçak siparişi sayısı da 530’u aşmış oldu.