United Airlines'tan filo hamlesi! İlk GTF Advantage motorlu A321XLR teslim edildi

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ABD'li havayolu şirketi United Airlines, filo modernizasyonu kapsamında önemli bir teslimat gerçekleştirdi. Şirketin yeni nesil motorla donatılan ilk Airbus A321XLR uçağı filoya dahil edildi.

Teslimatı yapılan uçağın, Pratt & Whitney tarafından geliştirilen GTF Advantage motorlarını taşıyan ilk uçak olduğu bildirildi.

Yeni motorla dayanıklılık ve menzil arttı

Yeni motor standardının, mevcut modele göre çok daha uzun ömürlü olduğu belirtildi. Kanat altında kalış süresini iki katına kadar artırabilen motorun, yüzde 4 ila 8 arasında daha fazla kalkış itiş gücü sağladığı aktarıldı.

Bu sayede A321XLR'ın daha uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirebileceği kaydedildi. Motorun, mevcut GTF motorlarıyla tam uyumlu olduğu ve bakım süreçlerini kolaylaştırdığı vurgulandı.

United filosu için yeni dönem

United Airlines'ın, GTF motorlu uçakları yakıt tüketimini azaltmak ve operasyonel güvenilirliği artırmak amacıyla kullandığı belirtildi. Yeni teslimatla birlikte şirketin dünya genelinde yeni destinasyonlara uçuş planladığı ifade edildi.

Pratt & Whitney'in 2028 yılına kadar tüm PW1100G-JM üretim hattını Advantage standardına geçirmeyi hedeflediği bildirildi.