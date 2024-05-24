United Payment, Azerbaycan’da e-para lisansı aldı

Türk finansal teknoloji şirketi United Payment, yurt dışındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve İngiltere’deki operasyonlarını başarıyla sürdüren United Payment, Azerbaycan’da Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Sistemleri Kanunu'na göre, Azerbaycan Merkez Bankası'nın gerekliliklerine uygun olarak ilk Elektronik Para Teşkilatı lisansı alan 2 şirketten biri olurken, bu lisansı alan tek Türk fintek şirketi oldu.

Dijital ödeme kanallarını genişletecek

Azerbaycan ofisini 2020 yılında kuran United Payment, 2021 yılında tescilini alarak 2023 yılında ülkedeki faaliyetlerine başladı. Ödeme sistemleri alanında ülkenin en büyük operasyonunu yürüten United Payment, Azerbaycan’ın finansal kapsayıcılığını artırmak, dijital ödeme kanallarını genişletmek ve nakitsiz ödeme alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. United Payment, e-para lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilk olarak Turan mobil uygulamasının ödeme hizmetini kullanıcılara sunmaya başlayacak.

“Kardeş ülkede de ilklerimizle var olmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan United Payment CEO’su İlker Sözdinler, “United Payment olarak ilkleri hayata geçirmeyi seven bir şirketiz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’de ilk e-para lisansı alan fintek olarak adımızı yazdırmıştık. Bu süreçte onlarca öncü çalışmaya imza attık. Şimdi hem bizim hem de Türkiye için son derece stratejik bir konumda yer alan kardeş ülke Azerbaycan’ın elektronik para sistemlerine yönelik düzenlemelerine yön veren bir şirket olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Aldığımız lisans ülkenin en kapsamlı lisansı olup yalnızca 2 şirkete verildi. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan’ın çok önemli ve güçlü bir telekomünikasyon şirketi diğeri ise bir Türk şirketi. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye için fintek bir zıplama tahtası, teknoloji ihracatına oyun sektörü ile beraber katkıda bulunan en önemli sektör. Bu anlamda aldığımız lisans sadece bizi değil tüm sektörü ve ülkeyi ilgilendiriyor. Azerbaycan’da, son 4 yıl içinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Tüm bunların ardından 2024 yılı itibariyle Azerbaycan’da yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Bugüne kadar hep yaptığımız gibi, yine ‘neden olmasın?’ diyerek sıradışı inovasyonlarımızla bölgede fark yaratmaya devam edeceğiz. Özetle bunun bir satranç olduğunu düşünürsek, aldığımız lisans usta bir açılış hamlesi.” diye konuştu.

“Gücümüzü daha da ileriye götürecek”

United Payment Azerbaycan Ülke Müdürü Edgar Abdullayev de konuya ilişkin şunları kaydetti: “Kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik ve sosyal pek çok alanda oldukça güçlü bir bağ bulunuyor. Buradan hareketle, 1.5 yıldır sürdürdüğümüz hizmetleri yasal çerçevede yapabilen ülkedeki birkaç şirketten biri haline gelmiş durumdayız. Bu bizim ülkedeki gücümüzü daha da ileriye götürecek. United Payment olarak regülasyon çerçevesinde ödeme hesabını açma, elektronik ve nakit para tahsilatı, Kredi tahsilatı, ödeme kartı ve buna benzer ödeme sistemleri ile işlem gerçekleştirilmesi, QR ile ödeme, para transferi, e-para hesabı açıp ödeme gibi pek çok hizmeti regülasyon çerçevesinde müşterilerimize sunacağız. Azerbaycan’ın yenilikçi finans ekosistemindeki dönüşümüne öncülük edeceğiz.”