United Payment, işlem hacmini 80 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor

Elektronik para şirketi United Payment, global şirketlerden bankalara, KOBİ’lerden kamu kuruluşlarına kadar birçok kurumun finansal teknoloji alanındaki ihtiyaçlarının çözüm ortağı olarak faaliyet yürütüyor. United Payment Türkiye Ülke Müdürü Adem Aykın, hizmet ağlarını, “Ödemenin her noktasında, parayla ilgili her işte, tüm FinTek çözümlerini yüksek teknolojili ürünlerimizle tek çatı altında sunuyoruz. Sanal veya fiziksel kartlar, ödeme altyapı çözümleri, linkle ödeme, kart saklama, POS çözümleri, para transferi, cüzdan çözümleri, nakit yönetimi, check-out entegrasyonu, pazar yeri ödeme çözümleri, fatura ödeme, sadakat çözümleri ve çok daha fazlasını hizmete alıyoruz.” şeklinde açıkladı.

Şirket, operasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve İngiltere’de de sürdürüyor ve gerek yurt içinde ve gerekse küresel piyasada hızlı büyüme hamleleri yürütüyor.

Türkiye dahil 5 ülkede, toplamda 50 milyar TL işlem hacmi ve 15 milyon son kullanıcıya hizmet verdiklerini söyleyen Aykın,”2022 yılında yurtdışı yatırımlarında önemli gelişmeler kaydettik. Romanya ve Azerbaycan ofislerimizin ardından 2022’de Gürcistan ofisimizi açtık. Romanya’da lisans sürecimiz devam ederken, Gürcistan lisansımızı geçtiğimiz günlerde aldık. Burada para transferi ve akıllı kasa çözümlerimize başlıyoruz. 2023 yılına da İngiltere ofisimizle giriş yaptık. United Payment olarak, bölgenin en büyük FinTek’i haline geldik.” diye konuştu.

"Teknolojilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Aykın, 2023 yılında da işlem hacimlerini 80 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını 20 milyona çıkarmayı ve yeni ülke açılımları yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aykın, yeni döneme ilişkin şunları kaydetti: “2023 yılıyla ilgili olarak, sektördeki farklılığımızı daha fazla öne çıkarmak ve bölgesel liderlik hedefimize odaklanmak amacıyla geçtiğimiz aylarda marka kimliğimizi yeniledik. Geleneksel sistemlerin yarattığı tıkanıklıkları ve düğümleri çözmeyi markanın varoluş amacı olarak belirleyen şirketimiz, buradan hareketle, ‘hayatın düğümlerini çözen görünmez güç’ olmayı vaat ediyor. Çünkü FinTek birçok şirket için bir bilinmez, bir düğüm. Nasıl ve nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Ve biz United Payment olarak onların finansal düğümlerini açmayı vaat ediyoruz. Sahip olduğumuz ‘why not?’ duruşumuz ile değişen müşteri beklentileri ve alışkanlıklarını karşılamak için görünmez teknolojilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”

“45 kişilik ekibimizle Ar-Ge çalışması yürütüyoruz”

United Payment olarak Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini belirten Aykın, “İnovatif kaslarımızı sürekli geliştirmeye odaklı bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. Sürekli değişen FinTek alanında teknoloji odaklı çözümler geliştirerek, müşterilere güvenli, hızlı ve kullanışlı hizmet sunmanın önemini biliyoruz. Bu noktada biz de müşterilerimize sunduğumuz teknoloji odaklı çözümlerimizi sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge çalışmalarımızı yaklaşık 45 Ar-Ge personelimizle yürütüyoruz.” dedi.