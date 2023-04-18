UNIVERSE by ViewSonic, Türkiye’de görücüye çıkıyor

Görüntüleme ve eğitim teknolojileri üreticisi ViewSonic, farklı temalar, kişiselleştirilmiş avatarlar ve özelleştirilebilir tematik sınıflarla çevrimiçi eğitim süreçlerinin en interaktif ve etkin halini sunan yeni ürünü ‘UNIVERSE by Viewsonic’i eğitim dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Eğitim konusunda inovatif teknolojik çözümleriyle yeni bakış açıları ve ürünler sunan marka, metaverse evreninde yer alan sanal kampüste etkin öğrenme ve öğretme deneyimi yaşatan ‘UNIVERSE by ViewSonic’i 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı’nda ilk kez tanıtacak.

‘UNIVERSE by ViewSonic’a özel deneyim setup’ı kurulacak

Özellikle deprem felaketi sonrası uzaktan eğitimin yeniden gündeme geldiği şu günlerde, değişen eğitim ihtiyaçlarını merkeze alarak ortaokul ve üstü eğitim gruplarına yönelik geliştirilen ‘UNIVERSE by ViewSonic’ ile; çevrimiçi öğrenim deneyimi üst seviyeye taşınacak. Standart uzaktan etkileşim modellerine göre çok daha gerçekçi, etkileşimli, gerçeklik hissi ve etkileşim gücü yüksek bir sanal kampüs sunan sistem ile öğrencilerin derslere dikkatinin ve katılımının artması, öğretmenlerin de çok daha etkin bir eğitim verebilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ürünü ilk kez GESS Fuarı’nda tanıtacak olan ViewSonic, 50 metrekarelik stant alanında eğitimciler, öğrenciler, veliler ve sektör profesyonellerine özel bir deneyim setup’ı oluşturacak. Katılımcılar, ‘UNIVERSE by ViewSonic’i birebir tecrübe etme fırsatı bulacak.