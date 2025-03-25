Ünlü çikolata firması konkordato ilan etti!

Türkiye genelinde devam eden ekonomik kriz, tüm sektörlerde olumsuz etkilere yol açtı. Artan maliyetler ve düşen talep, birçok firmayı zor durumda bırakırken, çikolata üreticilerinden Erdem Çikolata da bu olumsuz süreçten büyük bir darbe aldı.

Konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kaldı

15 yıldır sektörde faaliyet gösteren Erdem Çikolata, karşılaştığı olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bu karar, Gaziantep ekonomisine önemli katkılar sunan bir markanın zorluk yaşaması nedeniyle sektörde büyük bir şok etkisi yarattı.

3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi

İlan.gov.tr’de yayımlanan ilanda, “Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün sicil numarasında kayıtlı davacı Erdem Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19/12/2024 tarih saat 09:52‘den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği, adı geçen şirket hakkında 17/12/2024 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın duruşmasının 06/03/2025 günü saat 14:00’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Davacı şirketin ödemelerinin geçici komiserlerin onayına tabi tutulmasına, Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek görevlendirilen kişilerin geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.” denildi.