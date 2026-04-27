  3. Ünlü cips markasından çalışanlarına dev zam
Ruffles, Lay's, Doritos, Çerezza gibi markalarını bünyesinde toplayan cips devi FritoLay’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Çalışanlara ortalama 110 bin TL maaş ödeneceği açıklandı.

900 işçinin çalıştığı FritoLay’de ortalama maaşlar 110 bin liraya çıkarıldı. Sosyal yardımlar ise 170 bin lira olarak belirlendi. 

Türkiye genelinde Kocaeli Kartepe, Tarsus ve Manisa’daki fabrikalarda çalışan  900 işçiyi kapsayan sözleşmede işçiler istediğini aldı.  

Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan anlaşmada  yeni dönemin ilk 6 ayı için işçi ücretleri zammı yüzde 26 olarak belirlendi. Bu zamla birlikte bir işçinin ortalama maaşı 110 bin TL'ye çıktı.

Sonraki dönem zamlarına ilişkin açıklamada ise ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde yapılacak ücret artışlarının, enflasyon oranına ek 4 puan ilave edilerek hesaplanacağı belirtildi.