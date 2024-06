ÜNLÜ & Co, ‘Achievement Awards’ta 4 ödül aldı

ÜNLÜ & Co, EMEA Finance tarafından düzenlenen Achievement Awards 2023'te "Best M&A House in CEE", "Best Equity House in CEE" ödüllerine layık görülürken, danışmanlığını yürüttüğü Korozo Group ile "Best M&A Deal in CEE" ve e-bebek halka arzı ile "Best IPO in CEE" ödülünün sahibi oldu.

1996'dan bu yana, sunduğu kapsamlı ürün portföyü ile yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara dünya standartlarında hizmet veren ÜNLÜ & Co'nun, özellikle yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi konusundaki tecrübesinin yanı sıra, müşteri odaklı çözümler sunma konusundaki başarısı ödülleri kazanmasında etkili oldu.

Konuya ilişkin konuşan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut Ünlü, dünya standartlarında sundukları hizmetin 4 ayrı kategoride ödüllendirilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, şirketin, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği finansal çözümler ve başarılı işlemlerle sektörde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ünlü, "Özellikle, birleşme ve satın alma işlemlerinde faaliyet gösterdiğimiz 28 yıl boyunca, Türkiye'de lider konumumuzu koruduk. Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanındaki birikimimizle, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlarken, yerel piyasalardaki bilgi ve tecrübemizi küresel arenaya taşıyarak etki alanlarımızı genişletmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, aldığımız ödüller yenilikçi iş modelimizin önemli bir göstergesi. Bu başarıyı sürdürme sorumluluğuyla, müşteri odaklı yaklaşımımızı projelerimizin merkezine taşımaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.