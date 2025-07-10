ÜNLÜ & Co bankacılık sektör raporunu yayımladı: Güçlü toparlanma bekleniyor

Türkiye'nin yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, Araştırma Departmanı Direktörü Sevgi Onur’un hazırladığı, Türk bankacılık sektörüne yönelik 2025-2026 Görünüm Raporu’nu yayımladı. Rapor, 2024’te sektör karlılığında yaşanan yüzde 18’lik daralmanın ardından, önümüzdeki iki yılda güçlü bir toparlanma beklendiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, TCMB’nin temmuz ayında başlatması beklenen faiz indirim döngüsüyle birlikte net faiz marjlarında bu yılın son çeyreğinden itibaren belirgin bir iyileşme öngörülüyor. 2025 yılı boyunca yaklaşık 200 baz puan seviyesinde beklenen iyileşmenin 2026 yılında da devam etmesiyle sektörün kârlılık görünümünü destekleyeceği öngörülüyor. Faiz indirimi süreci, makro dengelerdeki toparlanma ve yatırımcı güvenindeki artışın, sektörde sürdürülebilir kârlılık için güçlü bir zemin oluşturduğu ifade edilen raporda, net kâr artışının yanı sıra özkaynak kârlılığının da 2025’te yüzde 27’ye, 2026’da ise yüzde 33’e ulaşarak sektördeki yapısal iyileşmeyi teyit edeceği belirtiliyor.

Riskler yönetilebilir, sermaye yapısı güçlü

Raporda 2025 yılında aktif kalitesinde bireysel krediler kaynaklı sınırlı bir bozulma öngörülse de bu durumun sistemik risk oluşturmadığı vurgulanıyor. Kredi riski maliyetinin 2025’te 180 baz puana yükselmesi beklenirken, 2026’da bu oranın 120 baz puana gerileyebileceği öngörülüyor.

Bankaların güçlü sermaye yeterlilik oranları ve yüksek likidite seviyesi sayesinde olası piyasa şoklarına karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Yatırımcı güveni artıyor

Raporda ayrıca CDS primlerindeki düşüş ve fonlama maliyetlerindeki iyileşme ile birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların Türk bankalarına olan ilgisinin arttığı belirtiliyor. Bankalar, son dönemde sendikasyon kredilerinde vade uzatma ve maliyet düşürme başarılarıyla öne çıkıyor.

ÜNLÜ & Co’nun yayımladığı “Türk Bankacılık Sektörü 2025-2026 Görünüm Raporu”nun tamamına bu adresten ulaşılabiliyor.