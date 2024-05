ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi ilk mezunlarını verdi

Takip Et

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, teknoloji ve yazılım alanlarında geleceğin kadın girişimcilerini yetiştirerek iş dünyasına kazandırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda 2016 yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve Endeavor Derneği iş birliğiyle Kadın Girişimciler Akademisi’ni gerçekleştiren şirket bugüne kadar 100 kadın girişimciye destek oldu. Şirket, bu programdan öğrendikleri ile teknoloji alanındaki genç kadın liderleri desteklemek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ile birlikte ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’ni Ocak 2023’te hayata geçirdi.

Yapay zekâdan biyoplastik üretim teknolojisine, sağlık ve temiz enerji teknolojilerinden eğitim ve sürdürülebilirliğe kadar birçok alandaki iş fikirleri ile 32 şehirden, 81 takımda 324 girişimci kadın, akademiye başvuruda bulundu. Akademinin bu yılki programı, 9 Mayıs 2024 tarihinde ÜNLÜ & Co’nun ev sahipliğinde gerçekleşen, kadın girişimciler ve yatırımcıları buluşturan özel bir etkinlik ile tamamlandı.

Girişimcilik dünyasının önde gelen liderleri ve jüri üyeleri arasında yer alan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Alternatif Yatırımlar ve Portföy Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Utku Özay, Arya Ventures Kurucu Ortağı Sanem Tatlıdil Özal, Arya Ventures Kurucu Ortağı Özlem Tümer Eke ve GİRVAK Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte finale kalan 5 takım iş modellerini jüriye sunma fırsatı yakaladı.

Jürinin değerlendirmesiyle görü uygulamaları alanındaki fikri ile Picollect takımı birinci, mikrobiyal gübre alanındaki projesi ile Soilbiom takımı ikinci, yeni nesil alev önleyici girişimi ile Fire Stopper takımı üçüncü oldu.

40 kadın girişimciye yoğun destek programı

Jüri üyelerinin değerlendirmesi ile ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’ne girmeye hak kazanan 15 takımdan 40 kadın girişimci, mentorluk ve yirmiye yakın uzman eğitimi ile düzenli bir akademi programında desteklendi. Girişimcilerin yatırıma erişebilmesi için yatırımcılar ile program katılımcılarını bir araya getiren programda takımlar; eğitim kampı ile temel girişimcilik yetenekleri kazanma ve fikirlerini iş modeline dönüştürebilme imkânı buldular.

İlham sohbetleri, rehber mentorlar ve çevrim içi psikososyal desteği de kapsayan programda, katılımcılara girişimcilik yolculuklarında ihtiyaç duyacakları cesaret ve iş hayatına donanımlı bir şekilde başlangıç yapacakları eğitimlerin verilmesi amaçlandı.

Finale kalan 5 takım olan Picollect, SoilBiom, Fire Stopper, Milu ve Phoyer için program içeriği ise ilham buluşmaları, psikososyal destek seansları, mentorluk desteği, şirket değerlemesi, markalaşma, yatırımcı sunumu, dijital pazarlama, hukuk, finans, pazarlama, satış, topluluk, etki, girişimciler için operasyon yönetimi, stratejik planlama, asansör konuşması ve yatırım süreçleri eğitimlerini kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Hedef, kadınların fikirlerini iş modeline dönüştürmek

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-Weps) imzacıları arasında yer alan ÜNLÜ & Co, Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi öncesinde hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Akademisi ile 5 yılda 100 kadın girişimciye eğitim imkânı sundu.

Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nin finalinde konuşan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, şirketlerinde üst yönetimden sahaya kadar kadın çalışan oranının en az yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Ünlü; “Kadınların girişimcilik yolunda faaliyet göstermeleri, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kritik bir öneme sahip. Dünyada kadın girişimci oranının yüzde 43 seviyesinde olduğu tahmin edilirken ülkemizde bu oran henüz yüzde 17 seviyelerinde. Yatırıma başvuranların oranı ise ne yazık ki yalnızca yüzde 10. Aynı zamanda yazılım ve bilişim sektöründe çalışan kadınların oranı yüzde 26 iken kız çocuklarının ise sadece yüzde 18’i STEM eğitimi alabiliyor. Biz de ülkemizdeki bu oranların artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. ÜNLÜ & Co olarak üç temel fayda alanımız bulunuyor: kadın, girişimcilik ve eğitim. Bu üç alanın kesişiminde hayata geçirdiğimiz ‘Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’ ile kadınların girişimcilik yetenekleri kazanmalarını sağlayarak fikirlerini iş modeline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki kadınların teknoloji dünyasında daha fazla yer alması hem ekonomik büyüme hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir yer tutuyor. Şirketimiz bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve kadınların güçlenmesine katkı sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek” dedi.

“Girişimci kadınları desteklemek önceliğimiz”

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“GİRVAK olarak ÜNLÜ & Co iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nin ilk mezunlarını vermiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Girişimci bakış açısıyla ülkemizi ve dünyayı kalkındıracak, toplumsal sorunlara çözüm üretecek genç kadın girişimcilerin, ekosistemin bir parçası olmaları ve girişimlerini büyüterek istihdama katkıda bulunmaları için destek olmaya devam ediyoruz. Kadın girişimcileri desteklemek ve teknoloji alanında sayılarının artmasına katkı sağlamak odak alanlarımız içerisinde yer alıyor. Bu doğrultuda tüm proje ve programlarımızda katılımcıları belirlerken kadın ve erkek sayısının eşit olmasına dikkat ediyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı sorunlara çözüm üretmek için faaliyetler gösteriyoruz. Geçtiğimiz senelerde Türkiye’de kadın girişimci sayısında artış olmasına rağmen oran hala yüzde 20 seviyesine bile ulaşmadı. Dünya Bankası verilerine göre küresel olarak her 3 girişimden birinin yönetici ortağı kadın ancak bu oran bizler için yeterli değil. Kadın girişimci sayısındaki artışı hızlandırma misyonu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. ÜNLÜ & Co iş birliğinde hayata geçirdiğimiz projede çıkan fikirlerden gurur duyuyor, tüm katılımcıları ve finalistleri tebrik ediyoruz.”