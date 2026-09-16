ÜNLÜ & Co'nun İngiltere iştiraki yatırım bankası statüsüne geçti

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, 30. yılında uluslararası faaliyetlerinde yeni bir döneme giriyor. Grubun İngiltere’deki iştiraki UNLU Securities UK Limited, düzenleyici kurum FCA tarafından hem faaliyet izninin genişletilmesi hem de “Merchant Bank” isminin kullanılmasına yönelik onay süreçlerini tamamladı. Bu doğrultuda UNLU Merchant Bank Limited, faaliyetlerine yatırım bankası statüsünde ve daha geniş bir hizmet yelpazesiyle devam edecek.

UNLU Merchant Bank, genişlettiği lisansla birlikte bireysel ve kurumsal müşterilerin uluslararası piyasalardaki yatırım ve finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunmayı hedefliyor. Bu gelişme, Grubun Londra’daki hizmet kapasitesini ve uluslararası işlem kabiliyetini artıracak.

Bu adım, ÜNLÜ & Co’nun müşterilerine yerel ve uluslararası piyasalarda geniş kapsamlı hizmetler sunmaya odaklanan Türkiye merkezli büyüme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Londra’da güçlenen platform; Türkiye’deki şirket ve yatırımcıların uluslararası finansman ürünleri ile küresel sermaye ve yatırım fırsatlarına erişimine daha etkin biçimde aracılık edecek.

“UNLU Merchant Bank, Türkiye ile uluslararası piyasalar arasındaki köprü rolümüzü ileriye taşıyacak”

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“ÜNLÜ & Co olarak 30 yıldır Türkiye’de yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında oluşturduğumuz uzmanlığı, uluslararası erişimimizle tamamlayan uzun vadeli bir bölgesel büyüme stratejisi izliyoruz. İngiltere’deki faaliyetlerimizi bu doğrultuda adım adım büyüttük. 2019’dan bu yana kurumsal müşterilere sunduğumuz yatırım hizmetleri faaliyetimizi, 2025 itibarıyla bireysel yatırımcıları da kapsayacak şekilde genişletmiştik.

FCA nezdindeki sürecin tamamlanmasıyla UNLU Merchant Bank çatısı altında yeni bir döneme giriyoruz. Uluslararası piyasalarda bireysel ve kurumsal müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına daha kapsamlı finansal çözümler sunmayı; uluslararası yatırımcılar ve finans kurumlarıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu adımın bizim için taşıdığı değer, yalnızca İngiltere’deki faaliyetlerimizin ölçeğinde değil, Türkiye’ye sağlayacağı katkıda yatıyor. Londra’daki genişleyen varlığımız sayesinde Türkiye’deki şirket ve yatırımcıların küresel yatırım ve finansman ürünlerine erişimini kolaylaştırmayı, uluslararası yatırımcılarla kurduğumuz bağları derinleştirmeyi ve uluslararası sermaye akışlarının Türkiye’ye yönelmesine daha etkin biçimde aracılık etmeyi amaçlıyoruz. ÜNLÜ & Co, büyürken Türkiye’deki köklerinden güç alan ve ülkemizin yatırım potansiyelini dünyaya taşıyan bir kurum olmayı sürdürecek.”