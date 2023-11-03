ÜNLÜ & Co'dan 343 milyon liralık net kar

ÜNLÜ & Co açıklamasına göre, ÜNLÜ & Co, 2023 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Finansman geliri öncesi faaliyet kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 112 yükselerek 423 milyon 141 bin 730 TL olarak gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana geçen 27 yıllık sürede yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, yılın 3'üncü çeyreğini 2 milyar 539 milyon 952 bin 177 TL aktif büyüklük ve 1 milyar 209 milyon 818 bin 18 TL öz kaynak büyüklüğüyle tamamladı.

İlk 9 aylık sonuçlarına göre şirket, öz kaynak kârlılığını yüzde 44’e, aktif kârlılığını da yüzde 22’e yükseltti.

Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden ve yılın 9 ayında 870 milyon TL olarak gerçekleşen şirketin brüt karı, 2020 yılında 242 milyon TL iken 2021 yılında 300 milyon TL’ye ve 2022 yılında da 692 milyon TL’ye ulaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, kuruldukları günden bu yana alanının önde gelen profesyonellerinden oluşan uzman ekiplerle finans piyasalarının gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ünlü, "Halka arzlar, varant piyasa yapıcılığı, yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetleri, portföy yönetimi gibi birçok alanda faaliyetlerimize başarıyla devam ediyor, yeni iş alanları oluşturmaya ve iş birlikleri geliştirmeye önem veriyoruz.

Gösterdiğimiz kararlılık, başarı ve ileriye dönük vizyonumuz, finansal sonuçlarımıza da yansıyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde de sağlam finansal performansımızı devam ettirdik. Yatırımcılarımız ve paydaşlarımızdan aldığımız güç ile güçlü performansımızı bundan sonraki dönemde de sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.