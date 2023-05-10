Ünlü & Co'dan 73,4 milyon TL net kâr

Ünlü & Co'dan yapılan açıklamaya göre, holdingin ilk çeyrekte brüt kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 245,4 milyon TL'ye ulaşırken, finansman öncesi kârı yüzde 138 yükselerek 90,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ünlü & Co'nun ocak-mart dönemi net kârı yüzde 89 artışla 73,4 milyon TL oldu.

Kurulduğu günden bu yana geçen 27 yıllık sürede yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından olan Ünlü & Co, ilk çeyreği 1 milyar 817,7 milyon TL aktif büyüklük ve 967,9 milyon TL'lik özkaynak büyüklüğüyle tamamladı.

İlk çeyrek sonuçlarına göre özkaynak kârlılığını yüzde 32'ye, aktif kârlılığını da yüzde 17'ye yükselten şirketin, son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden brüt kârı geçen yıl 692 milyon TL'ye ulaşmıştı.

"Bu başarının devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, ocak-mart döneminde elde ettikleri finansal sonuçların, tüm çalışanların özverisini tescil ettiğini bildirdi.

Ünlü, "2022'deki güçlü finansal sonuçlarımızı bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürmemiz, hedeflerimiz için önemli bir adım. İşimize ve ortaklarımıza karşı olan sorumluluğumuzla gelecek dönemlerde de bu başarının devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.