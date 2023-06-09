ÜNLÜ & Co’ya EMEA Finance’ten üç ödül

ÜNLÜ & Co, 8 Haziran Perşembe akşamı Londra’da düzenlenen ödül töreninde Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Birleşme ve Satın Alma Şirketi ödülünü kazanırken, danışmanlığını gerçekleştirdiği DeFacto’nun azınlık hisselerinin EBRD’ye satışı işlemi de Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Birleşme ve Satın Alma İşlemi (Mid-Cap) ödülüne layık görüldü. Ayrıca ÜNLÜ & Co liderliğinde gerçekleşen Hitit Bilgisayar Hizmetleri’nin halka arzı da Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Halka Arzı (Mid-Cap) ödülünü kazandı.

‘Uluslararası standartlarda hizmet sunmaya devam edeceğiz’

Global bir dergi olan EMEA Finance tarafından ödüle layık görülmenin yaptıkları başarılı işlerin tescili olduğunu söyleyen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak en temel özelliğimiz, köklü yerel varlığımızın yanı sıra dünya standartlarında hizmet sunmamızdır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz başarılı şirket satın alma ve birleşme işlemleri ile kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazar lideriyiz. DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri ile kişiye özel geniş ürün yelpazemiz ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere butik hizmet sunuyoruz. Fintech yatırımlarımız ile yeteneklerimizi geliştirirken, dijital dönüşüm projelerimiz ile müşteri tabanımızı genişletmeye ve finansal kapsayıcılığımızı artırmaya odaklanıyoruz. Uluslararası saygın kuruluşlar tarafından layık görüldüğümüz bu ödüller ise bize mutluluk verirken, aynı zamanda başarılı çalışmalarımızı devam ettirme sorumluluğu getiriyor. Kuşkusuz bu başarıda; sektörün en iyi profesyonellerinden oluşan uzman kadromuzun katkısı çok büyük. Gelecek dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak müşterilerimize uluslararası standartlarda hizmet vermeyi sürdürecek ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.