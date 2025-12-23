Ünlü diş macunu markası Türk şirketine satıldı

  1. Ekonomim
Sağlık ve kozmetik devi P&G'nin sahibi olduğu diş macunu markası İpana'nın, Türk şirketi Evyap'a satıldığı iddia edildi.

Dünyaca tanınan sağlık ve kozmetik şirketi P&G’nin bünyesinde yer alan diş macunu markası İpana'nın, 100 yıllık geçmişe sahip Türk kozmetik ve sağlık şirketi Evyap tarafından satın alındığı iddia edildi.

5 milyon dolarlık bedel

Merger Market’in aktardığına göre, P&G Türkiye’nin bazı uluslararası varlıklarını satışa çıkarmasının ardından taraflar devralma konusunda anlaşmaya vardı. Satın alma işleminin yaklaşık 5 milyon dolarlık bir bedelle gerçekleştiği belirtildi.

Katı ve sıvı sabun ile duş jeli üretimi yapan; Activex, Duru ve Fax gibi markaları bünyesinde barındıran Evyap, İpana’yı satın alarak ürün portföyünü tamamlayıcı bir alana genişletmiş olacak. 

