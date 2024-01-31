Ünlü giyim firmasının CEO'sundan beklenmedik istifa: Hisseler yüzde 8 düştü

Giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti. Görevden ayrılan CEO Helena Helmersson'un dört yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini, görevin "çok zahmetli" olduğunu ve devam edecek enerjiye sahip olmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmenin ardından H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

H&M, aralık ve ocak ayındaki satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düştüğünü ve bu durumun alışverişin en yoğun olduğu Noel dönemi için kötü bir işaret olduğunu açıklamıştı.

Inditex'in ardından dünyanın borsada işlem gören en büyük ikinci giyim perakendecisi olan H&M, satışları hızla büyüyen Zara ve Shein ile rekabet etmekte zorlanıyordu.

18 yıldır H&M'de çalışan 42 yaşındaki yeni CEO Erver, şirketin ana markası H&M'in başkanlığını yürütmekteydi. Erver, CEO'luk görevinin yanı sıra bu göreve devam edecek.

H&M'in dördüncü çeyrek faaliyet kâr marjı üçüncü çeyrekteki yüzde 7.8'den yüzde 7.2'ye gerilemişti. Şirket, hedefinin yüzde 10 olduğunu açıklamıştı.