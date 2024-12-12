Ünlü giyim şirketinde skandal: 151 milyon dolarlık harcama gizlendi, 3 yıl boyunca farkedilmedi

Ünlü giyim perakende şirketi Macy's'te bir çalışanın milyonlarca dolarlık harcamaları gizlediği tespit edildi. Bir çalışanın üç yıl önce yaklaşık 151 milyon dolarlık yanlış muhasebe girişi yaptığı ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre teslimat giderlerinin yanlış beyan edilmesinin kâr marjı üzerinde 79 milyon dolarlık bir etkisi olacağı hesaplandı.

3 yıl boyunca fark edilmemiş

Çalışanın 2021 yılında bir rakamı yanlış girdiği ve daha sonra belgelerde tahrifat yaparak olayı örtbas ettiği anlaşıldı.

Bu olay nedeniyle kontrolleri sıkılaştırdığını açıklayan şirket, bilanço tarihini erteledi.

Şirketten açıklama: Mali durum üzerinde önemli bir etkisi olmayacak

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tony Spring, çalışanın niyetinin parayı çalmak değil, hatayı örtbas etmek olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllara dönük mali tablolarını güncelleyen şirket, olayın şirketin mali durumu üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını açıkladı. Ancak bu açıklamaya rağmen şirketin hisselerinde yüzde 11'lik düşüş oldu.