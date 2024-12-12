Ünlü giyim şirketinde skandal: 151 milyon dolarlık harcama gizlendi, 3 yıl boyunca farkedilmedi
ABD'nin önde gelen giyim perakendecilerinden Macy's'te yaşanan skandalda, bir çalışan tarafından kasıtlı olarak 151 milyon dolarlık yanlış bir muhasebe kaydı yapıldığı ortaya çıktı. Çalışanın, bu hatayı örtbas etmek için belgeleri tahrif ettiği belirlendi. Üç yıl boyunca fark edilmeyen bu hata, şirketin kar marjını önemli ölçüde düşürdü ve 80 milyon dolarlık bir mali yük oluşturdu.
Ünlü giyim perakende şirketi Macy's'te bir çalışanın milyonlarca dolarlık harcamaları gizlediği tespit edildi. Bir çalışanın üç yıl önce yaklaşık 151 milyon dolarlık yanlış muhasebe girişi yaptığı ortaya çıktı.
NTV'de yer alan habere göre teslimat giderlerinin yanlış beyan edilmesinin kâr marjı üzerinde 79 milyon dolarlık bir etkisi olacağı hesaplandı.
3 yıl boyunca fark edilmemiş
Çalışanın 2021 yılında bir rakamı yanlış girdiği ve daha sonra belgelerde tahrifat yaparak olayı örtbas ettiği anlaşıldı.
Bu olay nedeniyle kontrolleri sıkılaştırdığını açıklayan şirket, bilanço tarihini erteledi.
Şirketten açıklama: Mali durum üzerinde önemli bir etkisi olmayacak
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tony Spring, çalışanın niyetinin parayı çalmak değil, hatayı örtbas etmek olduğunu söyledi.
Geçmiş yıllara dönük mali tablolarını güncelleyen şirket, olayın şirketin mali durumu üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını açıkladı. Ancak bu açıklamaya rağmen şirketin hisselerinde yüzde 11'lik düşüş oldu.