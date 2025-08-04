Ünlü pizza zinciri Papa John's şubelerini kapatma kararı aldı

Papa John’s, İngiltere’deki faaliyetlerinde ciddi bir daralmaya giderek toplam 74 şubesini kapattığını duyurdu. Şirket, bu kararı artan maliyetler ve jeopolitik belirsizlikler gibi etkenler nedeniyle aldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 31 şube kapanırken, 2025’in Mayıs ayında 43 şube daha kapatıldı.

Satış gelirleri 95,9 milyon sterlinden 88,6 milyon sterline geriledi

Şirketin son mali raporlarına göre, vergi öncesi zarar 19,2 milyon sterlinden 21,8 milyon sterline yükseldi. Aynı dönemde satış gelirleri de 95,9 milyon sterlinden 88,6 milyon sterline geriledi. Bu durum, şirketin 2021 yılında elde ettiği 8,1 milyon sterlinlik kar ve 102,3 milyon sterlinlik satış hacmiyle karşılaştırıldığında, devam eden bir düşüş trendine işaret ediyor.

Kârlılığı artırma stratejilerinin bir parçası

Papa John's, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasının kârlılığı artırma stratejilerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ocak 2024'te yatırımcılara yapılan açıklamada, bu küçülme sürecinin kaçınılmaz olduğu belirtilmişti. Mart ayında başlatılan istişarelerin ardından, Mayıs ayında 43 şubenin kapatıldığı ve geçen yıl 31 mağazanın daha sessizce kapandığı bildirildi. Ancak, kapanan şubelerin tam listesi kamuoyuna açıklanmadı.

Bu kapanmalarla birlikte, Papa John's'un İngiltere genelindeki mağaza sayısı 524'ten 457'ye düştü. Şirket, İngiltere'nin ikinci büyük pizza paket servis zinciri olarak biliniyor.