Ünlü saat ustası Chaykin tasarımı “Bosphorus Joker”in dünya prömiyeri yapıldı

Saatçiliğin tasarım, el emeği ve sanatla kurduğu kopmaz bağı vurgulayan ve zamanı ölçmeyi bir çağdaş sanat formu olarak yeniden tanımlayan Salon Kantièm, saatçiliğin kültürel derinliğini geniş kitlelere anlatma vizyonunu sürdürüyor.

Her biri mühendislik ve zanaat başyapıtı olan niş saat tasarımlarını koleksiyonerlerle buluşturan Salon Kantièm, bu vizyoner yaklaşımı doğrultusunda Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgenin en prestijli çağdaş sanat fuarlarından Contemporary Istanbul’da “Resmi Zaman Partneri” olarak yer alıyor. Tersane İstanbul’un tarihi atmosferinde 22–27 Eylül 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşan fuarda Salon Kantièm, bağımsız saatçiliğin önde gelen isimlerinden Konstantin Chaykin’e ait özel bir seçkiyle yer alıyor. Yıllardır üzerinde çalıştığı çarklar, geometrik formlar ve mekanik parçalardan edindiği düşünme biçimini tuvale de yansıtan Chaykin’in, saat mekanizmalarından beslenen çağdaş resimleri de Contemporary İstanbul’un Salon Kantièm alanında ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor.

Sadece 50 adetle sınırlı “İstanbul Edition”ın dünya promiyeri yapılıyor

Saat ustalığı ile çağdaş sanatçı kimliğini tek bir potada eriten Konstantin Chaykin’in Salon Kantièm iş birliğiyle Contemporary İstanbul’a taşıdığı ve ilk kez saatseverlerin beğenisine sunulan sıra dışı üretimleri ise serginin odak noktasını oluşturuyor. Chaykin'in, mekanik saatçilik ile sanatsal üretimi bir araya getiren ve yalnızca 50 adet üretilen saat modeli “Bosphorus Joker” de dünyada ilk kez Contemporary İstanbul’da görücüye çıkıyor. İstanbul Boğazı’ndan ilham alan turkuvaz renkli “Bosphorus Joker”, Salon Kantièm’in bağımsız saatçiliği farklı yaratıcı disiplinlerle buluşturma yaklaşımını yansıtan bir başyapıt niteliği taşıyor.

Doruk Ünlü: “Bağımsız saatçiliği Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz”

Salon Kantièm Kurucu Ortağı Doruk Ünlü, Contemporary Istanbul katılımı ve “Bosphorus Joker” hakkında şunları söyledi:

“Salon Kantièm olarak hedefimiz, bağımsız saatçiliği Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmek ve horolojinin tasarım, zanaat ve sanatla buluşan kültürel yönünü daha iyi anlatabilmek. Dünyanın yaşayan en büyük saat ustalarından Konstantin Chaykin ile imza attığımız bu iş birliği, Türkiye’deki saat kültürü adına duydugumuz gururu daha da büyütüyor. Kendisinin İstanbul Boğazı’ndan ilham alarak tasarladığı ve sınırlı sayıda üretilen “Bosphorus Joker”i, bölgemizin en prestijli sanat fuarında dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu buluşmanın bağımsız saatçiliğe yönelik merakı artırmasını ve sanatseverlerle yeni yaratıcı diyaloglara kapı açmasını umuyoruz.”