Ünlü yatırımcı Jim Chanos, SpaceX'i “pahalı” buldu

2001 yılında Enron çöküşünü tahmin etmesiyle tanınan ve piyasalarda açığa satış yönlü işlemleriyle ünlü olan Jim Chanos, Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi SpaceX’in arzının astronomik değerlemelerini haklı çıkarmayan "umutlar ve hayaller" tarafından beslendiği uyarısında bulunarak, SpaceX'in beklenen halka arzını hedef aldı.

SpaceX'in 1,75 trilyon dolar değerleme ile 75 milyar dolar toplanması hedeflenen halka arzının, 2019'daki Suudi Aramco halka arzının yaklaşık üç katına çıkararak şimdiye kadarki en büyük ilk halka arz olmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Chanos, "Şirket, benim görüşüme göre, önümüzdeki beş yıl içinde herhangi bir makul varsayıma dayanarak 1,75 trilyon dolar değmez" dedi.

Şirketin hedeflenen 1,75 trilyon dolarlık değerlemesine ilişkin şüphecilik, yönetişim endişeleriyle birleştiğinde, bazı analistlerin bunu mantıklı bir açığa satış olarak görmesine yol açtı. Ancak birçok açığa satışçı, SpaceX'in katılabileceği bir grup olan trilyon dolarlık teknoloji ağır toplarında son dönemde yaşanan yükselişin düşüş bahislerine ağır kayıplar verdirmesinin ardından, bekleyip görme duruşu benimseyerek, SpaceX'e karşı bahis oynamaya karşı temkinli.

Chanos'a şirketi açığa satıp satmayacağı sorulduğunda benzer bir görüş dile getirdi:

"Değerlemeyi haklı çıkarmak için gerçekten istediğimiz her türlü hikâyeyi kurabiliriz- Mars'taki koloniler, fabrika tünelleri, uzaydaki veri merkezleri. Boğa piyasalarında vaatlere prim koyarsınız ve ayı piyasalarında gerçekliğe indirim uygularsınız.”

Deneyimli açığa satışçı ayrıca veri merkezi sektörünün ekonomisine şüpheyle yaklaşarak, bunu sermaye getirisi düşük tek haneli rakamlarla "kötü bir iş" olarak nitelendirdi.