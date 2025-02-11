UPS yılın son çeyreğini karının artırdı

UPS (NYSE: UPS), 2024 dördüncü çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 25,3 milyar dolar konsolide gelir elde etti. 2023’ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,1 artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşen Konsolide Faaliyet Kârı, GAAP dışı düzeltilmiş bazda yüzde 11,2 artış gösterdi. Dördüncü çeyrekte Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2,01 dolar ve GAAP Dışı Düzeltilmiş Hisse Başına Seyreltilmiş Kazanç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 2,75 dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı dördüncü çeyreği için genel kabul görmüş muhasebe sonuçları (GAAP), toplamda 639 Milyon dolar olarak belirlendi. Bu kazanç vergi sonrası dönüşüm bedeli ve diğer masrafları ya da 0,74 dolar Seyreltilmiş Hisse Başı Kazancı kapsıyor; 506 milyon dolar tutarında nakit dışı, vergi sonrası mark-to-market (MTM) Emeklilik gideri, 73 milyon dolar tutarında toplam vergi sonrası dönüşüm stratejisi maliyetleri, 46 milyon dolar tutarında vergi sonrası varlık değer düşüklüğü giderleri ve çok işverenli bir emeklilik planından çekilme ile ilgili olarak 14 milyon dolar tutarında vergi sonrası maliyetleri düşülmüştür.

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé, “2024’ü mükemmel bir zirve ile tamamlarken, yüksek kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürerek hedeflerimizin önünde başarılı mali sonuçlar elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm UPS çalışanlarına özverili çalışmaları ve katkıları için içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Gelir, ürün karmasındaki değişikliklerden kaynaklanan parça başına gelirdeki yüzde 2,4'lük artışın etkisiyle yüzde 2,2 arttı. Faaliyet kârı yüzde 9,7; GAAP dışı düzeltilmiş faaliyet kârı ise yüzde 10,01 olarak gerçekleşti.

Ayrıca şirket, hissedarlarına temettü ve hisse geri alımları yoluyla 5,9 milyon dolar nakit dağıtımı sağladı.