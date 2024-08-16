UPT, Özbekistan’da hizmet alanını genişletti

Dünya genelinde 176 ülkeye para transferi hizmeti sunan, 158 farklı milletten kullanıcısı bulunan uluslararası para transferi şirketi UPT, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. 300’den fazla şubesi bulunan Özbekistan’ın önde gelen bankalarından Xalq Bank ile iş birliğini sürdüren UPT, anlaşma kapsamına Xalq Bank’ın mobil uygulamasını da ekledi. Daha önce yalnızca Xalq Bank şubelerinden yapılan isme gönderim, IBAN’a gönderim ve Avrupa SEPA bölgesine gönderim servislerinin yer aldığı hizmetin kapsamı genişletilerek Xalq Bank’ın 2 milyona yakın kullanıcısı olan mobil uygulaması Xazna ile 15 farklı ülkeye isme, karta, hesaba para transferi yapmak mümkün hale getirildi. UPT altyapısı sayesinde Xazna kullanıcıları artık banka şubesine ya da işlem noktasına gitmeden mobil uygulama ile 15 farklı ülkeye para transferi yapabilecek.

Özbekistan’da büyümeyi sürdürüyor

Kapsamı genişleyen iş birliğinin Özbekistan’dan Türkiye’ye para gönderimi konusunda da kolaylık sağladığını belirten UPT Genel Müdürü Murat Kastan, “Bugün geldiğimiz noktada Özbekistan’da toplam 8 banka ile partnerliğimiz bulunuyor. Xalq Bank ile yaptığımız yeni anlaşma ile birlikte bankanın mobil uygulaması Xazna’da UPT servislerini konumlandırdık, bu servisle Türkiye’ye yapılan isme gönderimler tüm UPT şubeleri ve PTT ofisleri dahil olmak üzere bütün temsilci noktalarından nakit olarak alınabilirken, mobil uygulamamız UPTION’daki “Hesaba Al” menüsünden de direkt olarak 7/24 ve ücretsiz şekilde UPTION hesaplarına alınabilecek. Ayrıca tüm UPT noktalarından ve mobil uygulamamız UPTION’dan Özbekistan’a yapılan isme gönderimler de mobil uygulama Xazna ile alınabilecek. Böylece Özbekistan-Türkiye koridorundaki para transferlerini önemli bir noktaya taşımakla kalmayıp, her iki ülkedeki kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

“Fintech as a service modeliyle küreselleşmeyi hızlandıracağız”

UPT’nin dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için hem teknolojik altyapısını sürekli yenilediğini hem de iş birliği yaptığı kurum sayısını artırdığını ifade eden Kastan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Para transferi sektöründe artık hız, güven ve düşük maliyet çok önemli. UPT olarak, bu trendin öncülerinden biri olup tamamen kendi para transfer sistemimizi kullanan bir şirket olarak konumlanıyoruz. Bir yandan UPT tarafında 190’dan fazla ödeme kuruluşuyla entegrasyon halinde çalıştığımız ödeme kuruluşlarının sayısını artırma yolunda ilerlerken diğer yandan UPTION’ın özelliklerini geliştirmeyi sürdürüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası saygın bankalara sunduğumuz hizmetlerin hacmini artıyoruz. Servis bankacılığını merkezimize alarak fiziki ve dijital ortamda bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla “fintech as a service” modeliyle küresel yaygınlığımızı artırmaya devam ediyoruz.”